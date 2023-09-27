Потенциал секвенирования ДНК в поисках жизни на Марсе

Ученые постоянно ищут биосигнатуры, чтобы обнаружить признаки жизни на других планетах. Одной из таких биосигнатур является ДНК, которая оказалась эффективным маркером для идентификации видов и понимания их эволюционных взаимоотношений. Секвенирование ДНК произвело революцию в различных областях, включая промышленность, медицину и палеонтологию. Теперь исследователи полагают, что эта технология может также помочь в поисках внеземной жизни.

Недавняя статья под названием «Секвенирование ДНК на уровне пикограмм для изучения жизни на Марсе и Земле» исследует возможность обнаружения ДНК в марсианских породах. Ведущий автор Джьоти Басапати Рагхавендра, доктор философии. исследователь из Абердинского университета, подчеркивает, что микробная жизнь может существовать на Марсе, хотя и в крайне небольших количествах. Для обнаружения таких форм жизни необходимо современное оборудование.

Новый метод, названный технологией нанопор, предполагает пропускание электрического тока через поры наноразмера. Когда нить ДНК проходит через нанопору, она изменяет ток, предоставляя ценную информацию о ДНК. Oxford Nanopore Technologies разработала инструмент под названием MinION, который может секвенировать ДНК с невероятной чувствительностью, требуя всего лишь два пикограмма материала (пикограмм — это одна триллионная грамма).

Чтобы проверить возможности MinION, исследователи провели эксперименты с образцами почвы из пустыни Атакама в Чили, аналога марсианской среды. Результаты оказались весьма многообещающими: инструмент успешно обнаружил концентрации ДНК всего в 10 пикограмм. Даже когда образцы были дополнительно разбавлены, MinION обнаружил микробные таксоны в поразительной концентрации — 2 пикограмма, что является самым низким пределом, обнаруженным до сих пор.

Эти открытия имеют важное значение для поиска жизни на Марсе. Миссия по возвращению образцов с Марса, запланированная на 2033 год, может получить большую выгоду от этой технологии. Анализируя образцы марсианской почвы с помощью MinION, ученые могут обнаружить ценные доказательства существования микробной жизни.

В исследовании также подчеркиваются проблемы исследования сред с низким содержанием биомассы и необходимость в улучшенных технологиях с повышенной чувствительностью и специфичностью. В случае успеха секвенирование ДНК может открыть новые возможности для понимания биоразнообразия как Земли, так и других планет.

Название: Потенциал секвенирования ДНК в поисках жизни на Марсе

Источник: «Секвенирование ДНК на уровне пикограмм для изучения жизни на Марсе и Земле», Nature Scientific Reports, Jyothi Basapathi Raghavendra и др.

Определения:

– Биосигнатуры: химические отпечатки пальцев, оставленные планетарной жизнью, которые указывают на присутствие внеземных организмов.

– Технология нанопор: метод, который включает пропускание электрического тока через поры наноразмера для анализа ДНК.

– Пикограмм: одна триллионная грамма, единица измерения чрезвычайно малых количеств материала.

Источник: Nature Scientific Reports, Джьоти Басапати Рагхавендра и др.