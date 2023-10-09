Точность моделей воды OPC и OPC3 при прогнозировании вязкости воды

Вода является фундаментальным веществом, которое играет решающую роль в бесчисленных биологических, химических и экологических процессах. Понимание поведения и свойств воды имеет важное значение в различных научных и прикладных областях. Чтобы воспроизвести поведение объемной воды в молекулярном моделировании, исследователи разработали различные модели воды. Среди этих моделей 4-точечная модель оптимального точечного заряда (OPC) и 3-точечная модель OPC (OPC3) завоевали популярность благодаря их высокой точности воспроизведения таких свойств, как плотность, теплота испарения и диэлектрическая проницаемость. Однако точность этих моделей в прогнозировании вязкости воды тщательно не изучалась.

Вязкость — жизненно важная характеристика воды, влияющая на ее взаимодействие с другими веществами. Он играет решающую роль в таких явлениях, как диффузия, абсорбция и течение растворов на водной основе через небольшие трубки. Исследователям необходимо точно прогнозировать вязкость воды при разработке фармацевтических продуктов, смазочных материалов и полимерных материалов. Чтобы оценить эффективность моделей OPC и OPC3 при прогнозировании вязкости, доцент Тадаси Андо из Токийского научного университета провел исследование.

Доктор Андо выполнил молекулярно-динамическое моделирование с использованием различных моделей воды, включая OPC, OPC3 и варианты трехточечной (TIP3P) и четырехточечной (TIP3P) моделей переносимого межмолекулярного потенциала. Он использовал формализм Грина-Кубо, метод статистической механики, для расчета вязкости этих моделей.

Рассчитанные вязкости моделей OPC и OPC3 были очень похожи друг на друга в диапазоне температур от 273 до 373 К. Примечательно, что для температур выше 310 К предсказанные вязкости этих моделей близко соответствовали экспериментальным значениям. Однако при более низких температурах модели OPC и OPC3 работали менее точно по сравнению с вариантами TIP4P и TIP3P.

Доктор Андо обнаружил, что при 273 К и 293 К сдвиговая вязкость моделей OPC и OPC3 была примерно на 10% и 20% ниже соответственно по сравнению с экспериментальными результатами. Несмотря на эти отклонения при более низких температурах, модели OPC и OPC3 точно предсказали другие важные свойства воды, такие как поверхностное натяжение и самодиффузия.

В заключение отметим, что модели OPC и OPC3 являются одними из лучших моделей неполяризуемой воды, доступных для точного прогнозирования статических и динамических свойств воды. Однако их эффективность в прогнозировании сдвиговой вязкости немного уступает некоторым другим моделям воды, особенно при более низких температурах. Это исследование дает ценную информацию о сильных и слабых сторонах моделей воды, открывая путь к дальнейшему повышению их точности и применимости в различных технологических областях.

Источник: Журнал химической физики, том 159, выпуск 10, 14 сентября 2023 г.