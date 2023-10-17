Превосходят ли люди роботов в командной работе? Новое исследование показывает важность сотрудничества

Инновационное исследование, проведенное доктором философии. Студенты из Университета Ньюкасла пролили свет на динамику взаимодействия людей и роботов при выполнении командных задач. Исследование было сосредоточено на сравнении производительности команд, состоящих как из людей, так и из игроков с искусственным интеллектом, с командами, состоящими только из игроков-людей. Это исследование было направлено на оценку возможностей совместной работы людей и роботов в компьютерной задаче, похожей на популярную аркадную игру Pong.

Результаты исследования показали, что человеческие команды превосходят команды с роботами-игроками. Было замечено, что игроки-люди демонстрировали превосходную интуицию, что позволяло им понимать действия своего партнера и вносить коррективы для улучшения эффективности команды. И наоборот, командам, в которых есть игрок-робот, похоже, не хватает этого конкурентного преимущества, что подчеркивает важность человеческой интуиции и адаптивности в условиях сотрудничества.

Что особенно интригует, так это то, что в исследовании также изучалось, работают ли команды лучше, сотрудничая или конкурируя друг с другом. Удивительно, но оказалось, что команды, играющие совместно, превосходят команды, участвующие в соревновательном процессе. Этот вывод бросает вызов общепринятому мнению о том, что конкуренция повышает производительность, и подчеркивает значительные преимущества сотрудничества и синергии в достижении успешных командных результатов.

Исследование, проведенное к.т.н. Студенты Лейтон Хедли и Мюррей Беннетт из Ньюкаслской лаборатории познания Школы психологических наук Университета Ньюкасла вносят свой вклад в область когнитивной психологии. Сосредотачиваясь на понимании того, как функционирует человеческий мозг, когнитивная психология исследует такие процессы, как мышление, запоминание и обучение.

Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Topics in Cognitive Science, дает ценную информацию о навыках командной работы людей и роботов. Подчеркивая важность сотрудничества перед конкуренцией, исследование поощряет изучение новых подходов к повышению производительности команды и оптимизации взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

источник:

Мюррей С. Беннетт и др., Эффективность человека в конкурентных и совместных человеко-машинных командах, Темы когнитивной науки (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Источник: Университет Ньюкасла.