Европейское космическое агентство призывает предложения по небольшим лунным миссиям

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о своей программе исследования Terrae Novae, пригласив технологические компании принять участие, представив предложения по небольшим миссиям на Луну. Основная цель программы — отправить первого европейского астронавта для исследования поверхности Луны и расширить присутствие Европы на низкой околоземной орбите, в конечном итоге приняв участие в первой миссии человека на Марс.

Недавно добавленные небольшие лунные миссии направлены на устранение технологических пробелов и расширение научных знаний о Луне и Марсе. Ксавье Барбье, инженер ЕКА, возглавляющий конкурс идей, подчеркивает, что это прекрасная возможность для малых и средних компаний сыграть значительную роль в освоении космоса.

Объем предлагаемых миссий широк и может включать в себя пролеты спутников, марсоходов, процессы добычи ресурсов и улучшенное картирование потенциальных мест посадки. Кандидаты должны продемонстрировать, что их проекты могут быть разработаны и запущены в течение 4.5 лет, а общая стоимость не превышает 50 миллионов евро. Они также должны обладать способностью довести проект до конца.

ЕКА предоставит доступ к таким ресурсам, как ракета-носитель Ariane 6 для контрейлерных поездок и программа Moonlight для услуг лунной связи и навигации. Крайний срок подачи предложений — 14 декабря 2023 г., оценки запланированы на начало 2024 г.

Кандидаты из стран, участвующих в Terrae Novae с небольшим или средним вкладом, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Словению, Подать заявку могут Испания, Швеция и Швейцария.

Кроме того, британские компании могут подать заявку в Национальную программу космических инноваций (NSIP) на кикстартер на сумму 34 миллиона фунтов стерлингов. Эта инициатива направлена ​​на ускорение развития новых космических технологий, спутниковых приложений и услуг. Крайний срок подачи заявок — 13 ноября 2023 года. Отдельные проекты получат гранты в размере от 150,000 1 до XNUMX миллиона фунтов стерлингов.

Источники: Европейское космическое агентство (ЕКА), Космическое агентство Великобритании.