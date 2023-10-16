Лунные дороги: прокладывая путь для исследования Луны

Недавнее открытие воды в горах вокруг южного полюса Луны возобновило интерес к исследованию Луны. Поскольку ученые рассматривают Луну как потенциальный форпост для миссий в дальний космос, необходимость в инфраструктуре становится очевидной. Для строительства заводов, обсерваторий, космопортов, заводов по производству ракетного топлива и мест обитания на поверхности Луны требуется фундаментальный компонент – дороги.

Лунный реголит, или верхний слой почвы, представляет собой проблему для транспортных средств и оборудования на поверхности Луны. Его мелкие, крупные зерна ведут себя как жидкость, легко проникая в трещины и вызывая повреждения. Чтобы преодолеть эту опасность, ученые изучили различные решения: от валиков для сбора ворса в стиле гекконов до спреев с жидким азотом. Однако строительство дорог предлагает более простой и эффективный подход.

Предыдущие миссии, такие как марсоход «Аполлон-17», сталкивались с проблемами из-за чрезмерного количества лунной пыли. Потеряв крыло, марсоход собрал столько пыли, что астронавтам пришлось импровизировать систему охлаждения, используя лунные карты. Советский лунокод-2 даже прекратил работу, когда его радиатор покрылся лунной пылью. Сбои, связанные с пылью, наблюдались и в других миссиях на поверхность Луны.

Чтобы решить эту проблему, Европейское космическое агентство (ЕКА) разработало революционную систему, известную как PAVER. Используя лазер на углекислом газе мощностью 12 киловатт, исследователи могут расплавить искусственную лунную пыль, превратив ее в стеклянную плоскую поверхность. Эта технология позволяет создавать брусчатку треугольной формы, которая не только выдерживает смятие, но и легко поддается ремонту.

PAVER — это демонстрация использования ресурсов на месте (ISRU), необходимая концепция, поскольку было бы непрактично транспортировать все необходимые материалы с Земли на Луну. Использование лунных ресурсов, в том числе лунной пыли, делает возможным строительство посадочных площадок и дорог.

По данным команды ЕКА, посадочную площадку площадью 100 квадратных метров и толщиной два сантиметра можно построить за 115 дней. Этот инновационный подход к строительству дорог на Луне открывает возможности для будущих исследований Луны и создания лунных ворот для миссий в дальний космос.

источники:

— Лунные дороги. (Изображение предоставлено: ЕКА)

– Луноход «Аполлон-17». (Изображение предоставлено: НАСА)

– ЕКА проводит конкурс дальновидных бизнес-идей по развитию лунной экономики

– Будущие миссии, которые составят компанию «Чандраяан-3» вокруг южного полюса Луны.