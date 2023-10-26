Исследование Луны с помощью портативной универсальной лунной камеры (HULC)

Новая эра исследования Луны уже не за горами: астронавты готовятся к будущим миссиям «Артемиды» на Луну. Одним из наиболее значительных достижений в их наборе инструментов является портативная универсальная лунная камера (HULC). Эта ультрасовременная камера представляет собой заметное обновление модифицированных камер Hasselblad 500EL, которые использовались астронавтами во время миссий «Аполлон».

Чтобы убедиться в готовности HULC к исследованию Луны, в Лансароте (Испания) были проведены строгие испытания, ландшафты которых очень напоминают ландшафты Луны. Ученые, специально обученные для исследования Луны, брали камеру с собой в геологические поездки, записывая свои открытия в электронный полевой журнал. Преподаватели могли отслеживать свой прогресс в режиме реального времени с помощью голосовых и видеопотоков.

HULC оснащен стандартными деталями камеры, обеспечивающими повышенную светочувствительность, и современными объективами. В то время как Луна представляет собой резкие тени и яркие возвышенные области, особенно вокруг южного полюса, конструкция HULC учитывает эти экстремальные условия освещения. Из-за отсутствия атмосферы, способной регулировать температуру, лунная среда испытывает резкие колебания: температура поднимается до 120°C днем ​​и падает до -200°C ночью. Камеры HULC созданы для того, чтобы выдерживать такие экстремальные температуры, и оснащены дополнительным защитным покрытием для защиты от тепла и пыли.

Чтобы воспроизвести ожидаемые условия, с которыми сталкиваются лунные фотографы, кандидаты в астронавты протестировали камеру HULC средь бела дня и внутри вулканических пещер, чтобы имитировать лунные ночи. Камерой нужно было легко управлять в толстых защитных перчатках, что привело к созданию удобной конфигурации кнопок. Руководитель НАСА по созданию камеры HULC Джереми Майерс подчеркнул важность интуитивности, заявив, что «камера должна быть простой в использовании», поскольку это лишь один из многих инструментов, с которыми астронавты будут работать на Луне.

Помимо съемки деталей скал крупным планом и широкоугольных снимков лунного ландшафта, инженеры стремятся создать камеру, способную противостоять опасной лунной пыли. Эта пыль, состоящая из мелких абразивных частиц, представляет опасность как для персонала, так и для оборудования. Конструкция HULC будет продолжать развиваться, и следующую версию планируется испытать на борту Международной космической станции.

FAQ

Что такое камера HULC?

Ручная универсальная лунная камера (HULC) — это современная камера, предназначенная для астронавтов будущих миссий Артемиды на Луну. Это значительное обновление камер, использовавшихся во время миссий «Аполлон».

Чем отличается камера HULC?

Камера HULC включает в себя стандартные детали с улучшенной светочувствительностью и усовершенствованными объективами. Он разработан, чтобы выдерживать экстремальные перепады температур и суровые условия освещения лунной среды.

Как тестировалась камера HULC?

Камера HULC прошла строгие испытания на Лансароте, Испания, где пейзажи напоминают лунную среду. Ученые, прошедшие подготовку по исследованию Луны, использовали камеру во время геологических поездок и каталогизировали свои результаты в электронном полевом журнале.

Какие проблемы решает камера HULC?

Камера HULC решает проблемы экстремальных перепадов температуры и лунной пыли. Он предназначен для работы при температуре до 120°C днем ​​и -200°C ночью, обеспечивая при этом дополнительные меры защиты от пыли.

Каковы планы на будущее относительно камеры HULC?

Инженеры продолжат совершенствовать конструкцию камеры HULC, версию которой планируется испытать на борту Международной космической станции. Конечная цель — предоставить астронавтам простой в использовании и надежный инструмент для исследования Луны.