Интеграция европейского сервисного модуля для миссии «Артемида II»: решающий шаг на пути к исследованию Луны

Предстоящая миссия «Артемида II», запланированная на ноябрь 2024 года, набирает обороты, поскольку инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде усердно работают над подготовкой европейского сервисного модуля (ESM2) к интеграции с модулем экипажа «Орион». ESM2 будет играть жизненно важную роль в обеспечении необходимыми ресурсами, такими как электричество, вода и искусственная атмосфера, для обеспечения комфорта и безопасности четырех астронавтов во время их полета на Луну.

Чтобы облегчить процесс интеграции, ESM2 изначально был подключен к адаптеру модуля экипажа, образуя сервисный модуль «Орион» (OSM). Этот критический шаг позволил инженерам тщательно протестировать интегрированный модуль, включающий в себя трубы, провода, батареи и электронику. На этом этапе были проведены два важных испытания, чтобы гарантировать надежность и долговечность OSM.

В одном из этих испытаний, получившем название «Испытание на термический цикл», оценивалась способность OSM выдерживать экстремальные колебания температуры, с которыми он может столкнуться во время миссии. Между тем, акустические испытания в прямом поле (DFAT) были сосредоточены на оценке способности OSM выдерживать интенсивные вибрации, возникающие во время подъема ракеты в космос.

После этих испытаний OSM был успешно подключен к модулю экипажа «Орион», образуя полноценный корабль «Орион» для миссии «Артемида II». Соединение осуществляется через шесть точек вокруг теплозащитного экрана капсулы экипажа, обеспечивая безопасность космонавтов при входе в атмосферу Земли. Вместо того, чтобы пересекать теплозащитный экран, трубы и провода прокладываются вокруг него.

Теперь, когда модули экипажа и служебные модули объединены в один, следующим важным шагом будет включение питания корабля «Орион» и тщательная проверка того, что все системы функционируют слаженно. Этот этап позволяет европейским и американским командам проверить бесперебойную связь между различными компонентами.

Поскольку подготовка к миссии «Артемида II» продолжается, вскоре основное внимание будет сосредоточено на установке солнечных крыльев на корабль «Орион», завершая его сборку. Впоследствии топливные баки будут заполнены топливом, а ракета «Артемида II» будет сложена в штабель, при этом «Орион» будет подключен к системе прерывания запуска — жизненно важной функции безопасности астронавтов на случай любых непредвиденных событий во время запуска.

Интеграция европейского сервисного модуля знаменует собой важную веху в программе «Артемида», приближая человечество на шаг ближе к исследованию Луны и открывая путь для будущих миссий в дальний космос.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое европейский сервисный модуль (ESM2)?

Европейский сервисный модуль (ESM2) — это компонент корабля «Орион», предназначенный для обеспечения астронавтов необходимыми ресурсами, такими как электричество, вода и искусственная атмосфера, во время космических полетов.

2. Какие основные тесты проводятся в процессе интеграции?

В процессе интеграции проводятся два важных теста: испытание на термический цикл и акустическое испытание в прямом поле (DFAT). Испытание на термический цикл гарантирует способность модуля выдерживать экстремальные колебания температуры, а DFAT оценивает его устойчивость к вибрациям во время подъема ракеты.

3. Как связаны модули экипажа и обслуживания?

Соединение модулей экипажа и обслуживания осуществляется через шесть точек вокруг теплозащитного экрана капсулы экипажа. Трубы и провода проложены вокруг теплового экрана, чтобы обеспечить безопасность астронавтов при входе в атмосферу Земли.

4. Каково назначение системы прерывания запуска?

Система прерывания запуска является важной функцией безопасности, связанной с кораблем «Орион». Он обеспечивает безопасность космонавтов в случае взрыва или отклонения от запланированной траектории во время запуска.

5. В чем значение миссии «Артемида II»?

Миссия «Артемида II» является важной вехой в программе «Артемида», целью которой является отправить астронавтов в путешествие на Луну туда и обратно. Он послужит трамплином для будущих миссий по исследованию дальнего космоса.