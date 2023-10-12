Астрономы изучают скопление галактик G113 с помощью XMM-Newton и LOFAR

Группа европейских астрономов использовала спутник XMM-Newton и низкочастотную решетку (LOFAR) для исследования скопления галактик, известного как PSZ2G113.91-37.01 или сокращенно G113. Результаты этого исследования, опубликованные на arXiv, дают новое представление о свойствах и природе этого кластера.

Скопления галактик — это массивные структуры, состоящие из тысяч галактик, связанных между собой гравитацией. Они образуются за счет накопления массы и слияния более мелких субструктур. Благодаря своим размерам и составу они предоставляют прекрасные возможности для изучения эволюции галактик и космологии.

G113 была открыта в 1999 году и имеет красное смещение 0.371. Она имеет массу около 758 триллионов солнечных масс и радиус около 4 миллионов световых лет. Известно, что в скоплении есть радиоореол и две радиореликвии. Однако его не наблюдал ни один крупный рентгеновский спутник.

Команда астрономов под руководством Марии Джулии Кампителло из Болонского университета в Италии стремилась изменить эту ситуацию. Они использовали XMM-Ньютон для наблюдения G113 в рамках проекта Cluster HEritage с XMM-Ньютон: массовая сборка и термодинамика в конечной точке структурообразования (CHEX-MATE). Их исследование было дополнено изображениями из версии 2 данных двухметрового обзора неба LOFAR (LoTSS-DR2).

Наблюдения показали, что G113 претерпевает слияние по оси север-юг. Подтверждено наличие радиоореола и двух радиореликвий, причем реликвии перпендикулярны оси слияния: один расположен в северном регионе, другой в южном.

Анализ рентгеновских данных показал разрыв поверхностной яркости в северном регионе, который был классифицирован как холодный фронт. Карта температуры также выявила наличие еще одного холодного региона в южной части скопления.

Исследование показало, что область радиогало имеет среднее значение спектрального индекса примерно -1.15 со стандартным отклонением 0.23. Спектральный профиль на северном фронте северной реликвии выглядел сплющенным, что потенциально указывает на частицы, ускоренные движущейся наружу ударной волной.

Кроме того, двухточечный анализ рентгеновского и радиоизлучения в областях гало и реликта выявил сильную корреляцию для гало и антикорреляцию для реликта, что согласуется с предыдущими исследованиями.

В заключение авторы исследования предполагают, что необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы понять физические процессы, которые способствуют этим корреляциям и антикорреляциям.

источники:

– ArXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03645)

– Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-european-astronomers-explore-galaxy-cluster.html)