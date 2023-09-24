Спутник Юпитера Европа: новые исследования предполагают, что углекислый газ происходит из подземного океана

Два недавних исследования с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА выявили наличие углекислого газа на ледяной поверхности спутника Юпитера Европы. Эти результаты имеют важное значение для потенциальной обитаемости океана Европы и существования жизни на Луне.

В двух исследованиях, опубликованных в журнале Science, анализировалось распределение льда из углекислого газа на поверхности Европы с использованием волн ближнего инфракрасного диапазона. Они обнаружили, что самая высокая концентрация льда из углекислого газа была в районе, известном как Регион Тара, который характеризуется хаотичным ландшафтом и считается одним из самых молодых регионов Европы.

Основываясь на анализе, исследователи предполагают, что углекислый газ, присутствующий в регионе Тара, вероятно, возник из подземного океана Европы, а не был доставлен метеоритами или произведен в результате взаимодействия с магнитосферой Юпитера. Этот «эндогенный» сценарий указывает на то, что углерод пришел изнутри самой Европы и был вынесен на поверхность относительно недавно в геологическом масштабе времени.

Присутствие океанической соли в регионе Тара, ранее наблюдавшееся космическим телескопом Хаббл, еще раз подтверждает гипотезу о том, что углекислый газ имеет свое первоначальное происхождение во внутреннем океане Европы. Однако исследователи также признают, что углекислый газ потенциально мог образоваться на поверхности из карбонатсодержащих жидкостей или органических соединений.

Важно отметить, что эти исследования ставят под сомнение внешний источник углекислого газа, такой как метеориты, поскольку местная концентрация углекислого газа в регионе Тара не соответствует экзогенному происхождению. Это открытие предполагает, что наиболее вероятный источник наблюдаемого углекислого газа является эндогенным для Европы.

Открытие углекислого газа на поверхности Европы поднимает вопросы о возможности жизни в ее океане. Хотя исследователи не смогли определить, связан ли углекислый газ с биологическими процессами, углерод необходим для жизни, какой мы ее знаем на Земле. Дальнейшие исследования и изучение подземного океана Европы будут иметь решающее значение для понимания его потенциальной обитаемости и существования жизни за пределами Земли.

источники:

– Наука: НАСА/ЕКА/ККА/ Джеронимо Вильянуэва (НАСА-GSFC)/Саманта К. Трамбо (Корнелльский университет); Обработка изображений: Джеронимо Вильянуэва (NASA-GSFC)/ Алисса Пэган (STScI)

– Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) через EurekAlert!