Новые открытия на Европе, спутнике Юпитера: CO₂, океаны и тепло

Наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба показали наличие углекислого газа (CO₂) на поверхности спутника Юпитера Европы. Это открытие открыло удивительные возможности относительно состава Луны и ее потенциала для поддержания жизни. CO₂ мог возникнуть извне, но также возможно, что он просочился сквозь толстый слой льда, покрывающий поверхность Европы. Более того, присутствие CO₂ предполагает существование глобального океана подо льдом.

Есть два объяснения происхождения CO₂: он мог быть растворен в океане Европы, подобно океанам на Земле; или это может быть побочный продукт разложения органических соединений, таких как аминокислоты или другие соединения углерода. Залежи CO₂ сосредоточены в районе под названием Тара Регио и появились сравнительно недавно. Однако условия на поверхности Европы делают существование CO₂ нестабильным в течение длительного времени.

В отличие от спутника Сатурна Энцелада, на Европе нет обычных извержений гейзеров, которые могли бы обеспечить спектрографический анализ растворенных солей. Тем не менее, ученые полагают, что Европа, наряду со спутниками Юпитера Ганимедом и Энцеладом, имеет под своей поверхностью глобальный жидкий океан. Есть и другие потенциальные кандидаты на роль глобальных жидких океанов, такие как Каллисто, Титан, Тритон, Диона и карликовые планеты Церера и Плутон. Однако для подтверждения этих подозрений необходимы дополнительные данные.

Зонд «Галилео», вращавшийся вокруг Юпитера, предоставил ранние намеки на наличие глобального океана на Европе более 25 лет назад. Подробные фотографии ледяной поверхности Луны показали ледяные плоты — фрагменты льда, которые, казалось, замерзли в случайных местах. Это предполагало, что ледяной покров был относительно тонким, возможно, толщиной всего несколько километров. Подо льдом находится глубокий океан, глубина которого оценивается в 80–150 километров, возможно, содержащий в два-три раза больше воды, чем океаны Земли.

Существование жидкого океана на Европе предполагает наличие источников тепла. Тепло, вероятно, генерируется гравитационным давлением Юпитера, вызывающим приливные силы. Такие спутники, как Ио, Европа и Ганимед, подвержены влиянию приливных сил и демонстрируют орбитальный резонанс. Это явление деформирует их орбиты, делая их более эксцентричными и выделяя тепло внутри них. Ио, в частности, испытывает интенсивную вулканическую активность из-за трения горных пород: в любой момент времени здесь имеется более 150 активных кратеров.

Европа испытывает аналогичный, но менее интенсивный эффект, сохраняя подземный океан жидким. В 2012 году телескоп «Хаббл» обнаружил выбросы водяного пара с южного полюса Европы, которые не были обнаружены зондом «Галилео». Магнитометр на борту «Галилео» также способствовал открытию океана Европы, обнаружив небольшие аномалии в магнитном поле Юпитера, вызванные электрическими токами внутри Луны. Это говорит о наличии растворенных солей в подземных слоях океана.

Ледяной панцирь Европы «отделяет» ее поверхность от скалистых недр, а трещины, наблюдаемые на поверхности, могут быть шрамами от приливных движений. Спектры, полученные зондом «Галилео», предполагают наличие сульфатов кальция и магния. Однако эффект был намного слабее по сравнению с Ганимедом, который представляет собой более крупную луну со своим скрытым океаном и металлическим ядром, состоящим из железа и никеля.

В целом, недавние наблюдения и открытия на Европе предоставляют дополнительные доказательства возможности создания условий для поддержания жизни на спутнике Юпитера. Необходимы дальнейшие исследования и исследования, чтобы разгадать тайны этого интригующего небесного тела.

источники:

– [Исходная статья, заголовок 1]

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