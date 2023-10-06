Потенциал лазерных парусов для миссий-предшественников на Европу и Энцелад

Световые паруса, тип космического корабля, приводимого в движение солнечным светом, продемонстрировали огромный потенциал в снижении затрат на исследование космоса и расширении наших возможностей. Хотя световые паруса были успешно испытаны в небольших спутниковых миссиях, их использование в межпланетных космических кораблях ограничено из-за того, что они используют солнечный свет в качестве источника энергии. Тем не менее, новая статья предполагает, что световые паруса могут быть дополнены мощными лазерами для исследования таких мест, как ледяные спутники Европа и Энцелад, известные своим потенциалом для обитания жизни.

Исследователи предлагают использовать лазерные паруса, которые используют направленную энергию лазеров, чтобы световые паруса могли путешествовать дальше в Солнечную систему. Они полагают, что технология лазерного паруса может быть использована в качестве предшественника миссии по исследованию подземных океанов Европы и Энцелада, которые считаются многообещающими астробиологическими целями. Отбирая химический состав шлейфов, испускаемых этими спутниками, ученые получат ценную информацию об их потенциальной обитаемости.

Хотя космические корабли с световым парусом имеют ограничения с точки зрения торможения и вывода на орбиту, их преимуществом является то, что они проще и экономичнее, чем другие конструкции космических кораблей. Световые паруса могут контролировать свое положение, как это продемонстрировал японский космический корабль IKAROS, который использовал управляемую отражательную способность для изменения своей траектории. Хотя они не могут выйти на орбиту вокруг Европы и Энцелада, они могут совершать облеты, что делает их пригодными для миссий-предшественников.

Успех лазерных полетов на Европу и Энцелад зависит от разработки гигаваттных лазеров, которые в настоящее время исследуются, но все еще недоступны. По оценкам авторов, с такими мощными лазерами космический корабль с лазерным парусом сможет достичь Европы за 1–4 года путешествия, а Энцелада – за 3–6 лет.

Однако создание гигаваттных лазеров представляет собой серьезную проблему, поскольку они достаточно мощны, чтобы вызвать разрушения, если нацелены на Землю. Кроме того, для миссии на Энцеладе, возможно, потребуется построить инфраструктуру для таких лазеров в экстремальных условиях, таких как Арктика или Антарктика. Последствия создания энергетической инфраструктуры в этих местах остаются неопределенными.

На осуществимость миссий с лазерным парусом влияют конкретные окна запуска, которые зависят от положения Земли и целевых спутников, а также от скорости космического корабля, обеспечиваемой лазерами. Минимальные скорости встречи различаются для каждой луны, поскольку они определяются массой и гравитационными отношениями лун с соответствующими планетами.

Космические путешествия сложны, а лазерные паруса вносят дополнительную сложность. Окна запуска, минимальные скорости и пункты назначения — это взаимосвязанные факторы, которые необходимо тщательно учитывать при планировании миссии. Поскольку Европа и Энцелад являются ключевыми целями в поисках жизни, миссии-предшественники лазерных парусов открывают многообещающий путь для дальнейшего исследования этих интригующих миров. Европейское космическое агентство (ЕКА) и НАСА активно участвуют в миссиях по исследованию этих спутников, и использование лазерных парусов может расширить эти исследовательские усилия.

Определения:

Световой парус: космический корабль, приводимый в движение солнечным светом и использующий большой отражающий парус для использования импульса фотонов.

Миссия-предшественник: начальная миссия, которая открывает путь для будущих миссий путем проведения важных предварительных расследований.

Гигаваттный лазер: лазер с выходной мощностью в миллиарды ватт, способный обеспечивать направленную энергию для приведения в движение космического корабля.

источники:

– Лингам, Манасви и др. «Миссия-предшественник астробиологии Light Sail на Энцелад». 2023, Предпечатная стадия.

– Планетарное общество

- НАСА