Космический телескоп «Евклид» обнаружил проблемы с датчиком точного наведения

Космический телескоп Евклид Европейского космического агентства (ЕКА), запущенный в июле, сталкивается с проблемами на этапе ввода в эксплуатацию из-за проблем с датчиком точного наведения. Датчик, который помогает телескопу позиционировать себя, фиксируясь на определенных звездах, периодически не фиксируется на звездах, что затрудняет правильную ориентацию телескопа.

Данные датчика точного наведения имеют решающее значение для системы ориентации и управления орбитой космического корабля, которая гарантирует, что телескоп остается в правильной ориентации. Поскольку датчик не функционировал должным образом, этап ввода в эксплуатацию миссии «Евклид» был продлен для расследования и решения проблемы.

Миссия «Евклид» направлена ​​на изучение состава и эволюции темной Вселенной. Космический телескоп будет наблюдать за миллиардами галактик на трети неба на расстоянии до 10 миллиардов световых лет, чтобы создать подробную карту крупномасштабной структуры Вселенной в пространстве и времени.

Изучая расширение Вселенной и формирование структур, Евклид даст представление о природе темной энергии, темной материи и роли гравитации. Миссия предполагает совместные усилия различных команд технического центра ЕКА (ESTEC), управления полетом (ESOC), Астрономического центра (ESAC) и промышленности.

Операционный директор Euclid Андреас Рудольф выразил благодарность командам за их преданность решению проблемы, заявив, что первоначальные тесты с обновленным программным обеспечением выглядят многообещающе. Команды разработали исправление программного обеспечения и успешно применили его к тестовой версии космического корабля в центре управления полетом. Исправление уже отправлено на настоящий телескоп, и дальнейшее тестирование определит, решит ли оно проблему с датчиком наведения.

Менеджер проекта Euclid Джузеппе Ракка подчеркнул, что этап проверки производительности с использованием научных изображений обеспечит уверенность в точности наведения телескопа. Сохраняя осторожный оптимизм, команды надеются, что обновление программного обеспечения приведет к успешному перезапуску этапа проверки производительности.

Источники: ЕКА/Евклид/Консорциум Евклида/НАСА.