Миссия «Евклид» преодолела проблемы с навигацией и приступила к заключительной фазе испытаний

Миссия ЕКА «Евклид», запущенная 1 июля 2023 года, успешно решила проблемы с навигацией и сейчас вступает в фазу испытаний по проверке производительности. Целью миссии является наблюдение за Вселенной и измерение ее расширения с течением времени.

Евклид столкнулся с препятствием, когда его датчик точного наведения (FGS) не смог зафиксироваться на направляющих звездах. Однако благодаря исправлению программного обеспечения команде миссии удалось решить эту проблему и обновить график наблюдений телескопа. После решения проблем с навигацией Euclid теперь пройдет заключительную фазу испытаний, известную как проверка производительности, в полном «научном режиме».

Затем миссия начнет свою шестилетнюю миссию, в ходе которой она предоставит подробные изображения и спектры Вселенной на 10 миллиардов лет назад. Эти данные будут использованы для комплексного исследования трети неба и измерения влияния Темной Материи и Темной Энергии.

Миссия «Евклид» оснащена датчиком точного наведения (FGS), новым инструментом, который использует оптические датчики для получения изображений неба и определения положения телескопа. FGS использует звезды, наблюдаемые миссией ЕКА Gaia, для навигационных целей.

Однако космические лучи, солнечные вспышки, рассеянный солнечный свет и рентгеновские лучи могут мешать наблюдениям телескопа, вызывая ложные сигналы или артефакты. Эти ложные сигналы превосходили количество реальных звезд в поле зрения телескопа, в результате чего FGS не мог точно ориентироваться.

Чтобы решить эту проблему, команда миссии разработала исправление программного обеспечения, которое перед внедрением на орбите было протестировано на электрической модели Евклида и симуляторе. Результаты оказались положительными, и сейчас космический корабль успешно распознает звезды для навигации.

Основная миссия Евклида — наблюдать за космическим расширением и изучать два самых сложных вопроса современной космологии: темную материю и темную энергию. Посредством точных измерений миллиардов галактик на протяжении миллиардов лет Евклид предоставит трехмерное представление о распределении темной материи и нарисует карту эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. Это позволит ученым проверить общую теорию относительности в космических масштабах и потенциально устранить несоответствия в наших текущих космологических моделях.

Успех этапа ввода в эксплуатацию миссии «Евклид» высоко оценила Кэрол Манделл, директор по науке ЕКА. Ожидается, что, решив проблемы навигации, Евклид произведет революцию в нашем понимании темной Вселенной.

источники:

– ЕКА