Космический корабль «Евклид» преодолевает космическую ошибочную идентификацию и исследует темную вселенную

Космический корабль Европейского космического агентства (ЕКА) «Евклид» успешно обнаружил свои путеводные звезды, которые он потерял из-за космической ошибки. Это развитие возвращает Евклида на путь исследования тайн темной материи и темной энергии. Темная материя, составляющая 85% материи Вселенной, невидима, а темная энергия отвечает за ускоренное расширение космоса.

После запуска 1 июля «Евклид» достиг точки Лагранжа 2, гравитационно-стабильной точки в системе Земля-Солнце, где столкнулся с проблемой. Датчик точного наведения космического корабля с трудом находил направляющие звезды, что имеет решающее значение для навигации и точного наведения на определенные области неба.

Проблема была вызвана космическими лучами, испускаемыми Солнцем в периоды высокой солнечной активности, которые мешали работе датчика точного наведения. Кроме того, рассеянный солнечный свет и солнечные рентгеновские лучи еще больше нарушили работу космического корабля. Следовательно, Евклид не мог идентифицировать звездные узоры, необходимые для навигации, что приводило к артефактам и неточным наблюдениям.

В рамках этапа ввода в эксплуатацию группа управления миссией ЕКА неустанно работала над решением этих технических проблем. Они разработали программный патч, который был протестирован на модели Евклида, прежде чем применить его к реальному космическому кораблю. После 10 дней испытаний и обновлений на орбите датчик точного наведения теперь работает как положено, а местоположение опорных звезд снова обнаружено.

Устранив эти проблемы, Euclid готов возобновить этап проверки эффективности, который завершится в конце ноября. На этом этапе будут проведены заключительные испытания, прежде чем Евклид сможет приступить к своей миссии по исследованию темной вселенной. Евклид обследует треть неба над Землей, составив 3D-модели галактик за период в 10 миллиардов лет. Тем самым он стремится раскрыть роль темной материи и темной энергии в эволюции Вселенной.

Успешный результат этих испытаний открывает Евклиду путь к революционному изменению нашего понимания темной Вселенной и дает ценную информацию об этих космологических загадках.