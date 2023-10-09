Европейский Союз запускает три новые космические миссии для тестирования технологий перед коммерциализацией

Европейский Союз (ЕС) недавно запустил три новые демонстрационные и проверочные миссии на орбите в рамках исследовательской программы Horizon 2020. Целью этих миссий является проведение испытаний различных технологий до их коммерциализации.

Демонстрационные и проверочные миссии на орбите, также известные как миссии IOD или IOV, были запущены с использованием ракеты-носителя Vega рейса VV23 с космодрома Европейского космического агентства во Французской Гвиане. Миссии состоят в общей сложности из шести спутников и девяти экспериментов, которые проверят технологии с широким спектром применений.

При поддержке Европейского космического агентства (ЕКА) эти миссии позволяют проводить эксперименты в космосе для проверки технологий в реальных космических условиях. Этот процесс, известный как наследие полетов, имеет решающее значение как для научных, так и для коммерческих целей. Это последний шаг перед выводом этих технологий на рынок.

Запуск этих миссий демонстрирует активную роль ЕС в космосе и его приверженность поддержке инноваций и технологических достижений. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что запуск позволит протестировать инновации и новые технологии в космосе, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность Европы в космической отрасли.

Три миссии принесут пользу шести европейским странам. Syndeo-1 и Syndeo-2, реализованные голландской аэрокосмической компанией ISISpace, включают семь экспериментов, охватывающих различные темы, такие как космическая наука, технологии, двигательная установка и управление космическим движением. Эти миссии получают поддержку от университетов и малых и средних предприятий Бельгии, Испании, Франции и Чехии.

ESTCube-2, разработанный группой студентов-космонавтов из Тартуского университета в Эстонии, призван продемонстрировать увод с орбиты с помощью технологии плазменного тормоза и подготовить наноспутниковую платформу для дальнего космоса для будущих миссий, в которых будет использоваться электрический парус солнечного ветра.

ANSER, созданный Национальным институтом аэрокосмической техники в Испании, занимается изучением и мониторингом качества воды в заповедниках Пиренейского полуострова с использованием спектрометрических методов и группы кубсатов на низкой околоземной орбите.

Запуск ЕС этих космических миссий подчеркивает его приверженность сокращению разрыва между развитием технологий и коммерциализацией. Испытывая эти технологии на орбите, он обеспечивает их готовность к размещению на рынке, способствуя инновациям, научным знаниям и конкурентоспособности европейской космической отрасли.

источники:

– Кремниевая Республика: https://www.siliconrepublic.com/innovation/eu-space-missions-iod-iov-technology-testing-commercialisation.

– Европейское космическое агентство: https://www.esa.int/Applications/TTP2/Two_new_launches_of_IOD-IOV_picosatellites