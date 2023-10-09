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Наука

Европейский Союз запускает три новые космические миссии для тестирования технологий перед коммерциализацией

ByВики Ставропулу

Октябрь 9, 2023
Европейский Союз запускает три новые космические миссии для тестирования технологий перед коммерциализацией

Европейский Союз (ЕС) недавно запустил три новые демонстрационные и проверочные миссии на орбите в рамках исследовательской программы Horizon 2020. Целью этих миссий является проведение испытаний различных технологий до их коммерциализации.

Демонстрационные и проверочные миссии на орбите, также известные как миссии IOD или IOV, были запущены с использованием ракеты-носителя Vega рейса VV23 с космодрома Европейского космического агентства во Французской Гвиане. Миссии состоят в общей сложности из шести спутников и девяти экспериментов, которые проверят технологии с широким спектром применений.

При поддержке Европейского космического агентства (ЕКА) эти миссии позволяют проводить эксперименты в космосе для проверки технологий в реальных космических условиях. Этот процесс, известный как наследие полетов, имеет решающее значение как для научных, так и для коммерческих целей. Это последний шаг перед выводом этих технологий на рынок.

Запуск этих миссий демонстрирует активную роль ЕС в космосе и его приверженность поддержке инноваций и технологических достижений. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что запуск позволит протестировать инновации и новые технологии в космосе, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность Европы в космической отрасли.

Три миссии принесут пользу шести европейским странам. Syndeo-1 и Syndeo-2, реализованные голландской аэрокосмической компанией ISISpace, включают семь экспериментов, охватывающих различные темы, такие как космическая наука, технологии, двигательная установка и управление космическим движением. Эти миссии получают поддержку от университетов и малых и средних предприятий Бельгии, Испании, Франции и Чехии.

ESTCube-2, разработанный группой студентов-космонавтов из Тартуского университета в Эстонии, призван продемонстрировать увод с орбиты с помощью технологии плазменного тормоза и подготовить наноспутниковую платформу для дальнего космоса для будущих миссий, в которых будет использоваться электрический парус солнечного ветра.

ANSER, созданный Национальным институтом аэрокосмической техники в Испании, занимается изучением и мониторингом качества воды в заповедниках Пиренейского полуострова с использованием спектрометрических методов и группы кубсатов на низкой околоземной орбите.

Запуск ЕС этих космических миссий подчеркивает его приверженность сокращению разрыва между развитием технологий и коммерциализацией. Испытывая эти технологии на орбите, он обеспечивает их готовность к размещению на рынке, способствуя инновациям, научным знаниям и конкурентоспособности европейской космической отрасли.

источники:
– Кремниевая Республика: https://www.siliconrepublic.com/innovation/eu-space-missions-iod-iov-technology-testing-commercialisation.
– Европейское космическое агентство: https://www.esa.int/Applications/TTP2/Two_new_launches_of_IOD-IOV_picosatellites

By Вики Ставропулу

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