Интеграция ткани мозга с искусственным интеллектом (ИИ) становится реальностью, поднимая этические вопросы. Хотя эта комбинация имеет потенциал для улучшения нарушенных человеческих систем, существуют опасения по поводу вмешательства технологий в ход природы. Эта интеграция определяет Четвертую промышленную революцию в медицине после COVID-19.

Технология искусственного интеллекта изначально была ориентирована на визуальный анализ в медицинских лабораториях, извлекая количественные данные из медицинских изображений. Однако дискуссия вокруг технологии искусственного интеллекта, использующей чипы памяти в мозговом веществе, набирает популярность среди ученых-исследователей.

Рост ткани мозга в лабораториях происходит по определенному процессу, но объединение его с искусственным интеллектом открывает новые возможности в медицинских исследованиях. Органоиды человеческого мозга, также известные как ГБО, представляют собой трехмерные биологические объекты, выращенные в лабораториях для воспроизведения структуры и функций мозга взрослого человека. Хотя изначально ГБО были разработаны для клинических исследований, в настоящее время они исследуются на предмет потенциального использования ИИ для улучшения умственных и физических способностей.

Использование чипов памяти в сочетании с искусственным интеллектом в искусственных нейронных сетях на основе тканей мозга также жизненно важно. Этот подход направлен на моделирование механизмов обработки, запоминания и поиска информации мозгом. Искусственные нейронные сети обладают потенциалом для решения реальных проблем в различных отраслях.

Несмотря на прогресс в этих технологиях, этические проблемы сохраняются. Воздействие на испытуемых, таких как обезьяны, вызывает этические соображения. Однако ученые продолжают исследовать возможности интеграции ИИ с мозговым веществом. В недавних экспериментах исследователи успешно объединили технологию искусственного интеллекта с HBO, создав устройство, способное считывать активность мозга и стимулировать ее электрическими сигналами. Этот улучшенный HBO научился играть в компьютерную игру всего за пять минут.

Интеграция искусственного интеллекта и тканей мозга открывает новые возможности для моделей нейронных сетей. Моделируя импульсные сигналы между нейронами в своих сетях, исследователи могут имитировать деятельность мозга и исследовать нейронные сети в биологическом контексте. Эти достижения имеют значение для таких областей, как робототехника, интерфейсы «мозг-машина» и открытие лекарств.

Однако нельзя игнорировать моральные вопросы, связанные с сочетанием HBO, ИИ и человеческого тела. Мозг — сложный орган, и вмешательство в его естественные процессы вызывает опасения по поводу изменения «Божьего замысла». Цель воспроизведения человеческого сознания и разгадки его тайн также поднимает этические дилеммы.

В заключение отметим, что интеграция HBO и ИИ имеет огромный потенциал, но должна регулироваться в медицинских и правовых рамках. Оно должно быть сосредоточено на медицинском лечении, а не исключительно на умственном развитии, особенно для людей, не имеющих ранее существовавших заболеваний. Регулирующие органы играют решающую роль в обеспечении ответственной разработки и внедрения этих технологий.

источники:

– Доктор Теодор Карасик, старший советник компании Gulf State Analytics в Вашингтоне.