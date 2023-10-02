Расцвет биокомпьютеров: изучение потенциала и этических соображений

Появление биокомпьютеров — технологии, использующей биологические части в качестве оборудования вычислительных устройств, знаменует собой революционный скачок в области технологий. Международная команда специалистов в сотрудничестве с создателями DishBrain, устройства, состоящего из живых клеток мозга, которое научилось играть в игру «Понг», призывает общество сделать паузу, понять и ответственно использовать возможности этой новой технологии.

Этические аспекты биокомпьютеров поднимают важные философские вопросы о человеческом сознании и жизни. Концепция того, что считается «сознательным» в контексте сегодняшних технологий, остается по большей части незатронутой. Различные описания сознания или интеллекта имеют разные последствия для интеллектуальных систем, основанных на биологии. Способность страдать, а не рассуждение или речь, может быть более важным фактором при рассмотрении морального статуса этих систем.

Потенциальные применения биокомпьютеров выходят за рамки создания умных машин. Например, DishBrain может улучшить наше понимание таких заболеваний, как эпилепсия и деменция. Используя более разнообразные клеточные линии, будущие модели скрининга лекарств могут быть более репрезентативными для реальных пациентов, что приведет к более быстрой и качественной разработке лекарств.

Более того, экологические последствия биокомпьютеров огромны. Традиционные компьютеры на базе кремния потребляют значительное количество энергии, в то время как человеческий мозг потребляет всего 20 Вт. Изучая альтернативы биокомпьютеров для задач обработки, которые известны своей энергоэффективностью, ИТ-индустрия может внести свой вклад в сокращение выбросов углекислого газа.

Эта область биокомпьютеров открывает новые возможности для технологических достижений, одновременно поднимая важные этические вопросы. Требуется тщательное изучение и ответственный подход, чтобы гарантировать, что эта технология исследована и применяется этично и устойчиво.

источники:

– Оригинальная статья: [исходная статья]

– Кортикальная лаборатория: [источник]

– Оксфордский университет: [источник]

– Национальный университет Сингапура: [источник]

- Детский научно-исследовательский институт Мердока и Мельбурнский университет: [источник]

– Исследование опубликовано в журнале Biotechnology Advances.