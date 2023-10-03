ESTCube-2: следующий спутник Эстонии с амбициозными целями

ESTCube-2, спутник размером с коробку из-под обуви, разработанный и построенный студентами Тартуского университета, скоро полетит на борту европейской ракеты-носителя Vega VV23. Этот небольшой спутник преследует амбициозные цели, включая проведение исследований растительности Эстонии и демонстрацию технологии «плазменного тормоза» на орбите.

Технология плазменного тормоза, также известная как электрический парус (E-sail), представляет собой метод исследования Солнечной системы без использования двигателя. Разработанный Пеккой Янхуненом, E-sail использует электростатический заряд для отталкивания протонов солнечного ветра, тем самым набирая скорость. В случае ESTCube-2 плазменный тормоз состоит из длинной переплетенной алюминиевой тросовой линии, которая заряжается, создавая электростатическое сопротивление в ионосфере. Это сопротивление приведет к разрушению орбиты спутника, что в конечном итоге приведет к сходу с орбиты.

Плазменные тормоза предлагают экономичное и легкое решение для вывода спутников с орбиты после завершения их миссии. Конструкция микротроса ESTCube-2 с резервными проводами снижает риск разрушения в космосе из-за микрометеоритов или других опасностей.

Помимо испытаний плазменного тормоза, ESTCube-2 несет в себе созданные студентами микрокамеры для наблюдения за растительностью Эстонии и полезную нагрузку для исследования коррозионного воздействия «атомарного кислорода», обнаруженного в верхних слоях атмосферы. Он также включает в себя программно-определяемую радиостанцию ​​для тестов любительской радиосвязи.

ESTCube-2 станет частью службы малых космических аппаратов Vega, службы совместного использования небольших спутников. Он был выбран в рамках программы Европейской комиссии по демонстрации и проверке на орбите, которая позволяет проводить ранние орбитальные испытания новых технологий.

Миссия является результатом восьмилетней работы команды ESTCube-2 и включает в себя более 600 студентов разных уровней обучения. Спутник оснащен более мощным и надежным двигателем развертывания, что решает проблему с двигателем, которая затронула его предшественника, ESTCube-1.

В случае успеха технология плазменного тормоза ESTCube-2 может проложить путь к эффективному выводу спутников с орбиты и способствовать очистке окружающей среды на низкой околоземной орбите. Последующая миссия под названием ESTCube-LuNa разрабатывается для проверки технологии E-sail за пределами околоземной орбиты для движения в дальнем космосе.

источники:

– Тартуский университет

– Европейское космическое агентство (ЕКА)