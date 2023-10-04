Эстонский спутник ESTCube-2 продемонстрирует технологию плазменного тормоза

ESTCube-2, новый эстонский спутник, готовится к запуску с амбициозной миссией, призванной продемонстрировать эффективность технологии плазменного тормоза при уводе спутников с орбиты и уменьшении космического мусора. В дополнение к этой революционной демонстрации, ESTCube-2 также впервые будет использовать технологию электрического паруса (e-sail).

Электронный парус, разработанный Пеккой Янхуненом из Финского метеорологического института, представляет собой не требующий топлива механизм для исследования Солнечной системы. Электронный парус спутника состоит из переплетенной алюминиевой тросовой линии длиной 50 метров, состоящей из проводов диаметром 50 микрометров, то есть размером не больше среднего человеческого волоса.

На низкой околоземной орбите заряженный трос будет отталкивать плазму в ионосфере, создавая эффект торможения, замедляющий спутник. В результате гравитация Земли может затянуть его глубже в атмосферу, где атмосферное сопротивление в конечном итоге приведет к его сгоранию. Ожидается, что весь этот процесс займет менее двух лет.

В случае успеха эта миссия продемонстрирует экономическую эффективность и эффективность технологии плазменного тормоза при уводе спутников с орбиты после их полезного использования. Конструкция микротроса ESTCube-2 обеспечивает дополнительную избыточность за счет двух параллельных и двух зигзагообразных соединенных проводов, что снижает риск разрыва в космосе из-за микрометеоритов или других опасностей.

ESTCube-2 — это трехблочный CubeSat, недорогой спутник, состоящий из блоков размером 10 см. Он был спроектирован и построен командой студентов-добровольцев Тартуского университета в Эстонии под руководством Тартуской обсерватории.

Помимо миссии по сходу с орбиты, ESTCube-2 также будет исследовать растительность Эстонии, исследовать коррозионное воздействие атомарного кислорода на 16 различных материалов и передавать программно-определяемую радиостанцию ​​для радиолюбительских испытаний.

Этот спутник следует за более ранней попыткой Эстонии, ESTCube-1, в которой в 2013 году не удалось развернуть полезную нагрузку электронного паруса. Команда ESTCube-2 посвятила восемь лет разработке спутника и получила еще одну возможность протестировать революционную концепцию движения электронного паруса в орбита.

После запуска ESTCube-2 будет доставлен на борт корабля Vega VV23 Европейского космического агентства с космодрома Французской Гвианы. Эта миссия знаменует собой первый шаг на пути к использованию технологии плазменного тормоза в освоении космоса и потенциалу движения в дальний космос в будущем.

источники:

– Статья: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-09/uoet-ecf092221.php.