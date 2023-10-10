Эстонский студенческий спутник ESTCube-2 запущен на орбиту Европейским космическим агентством.

Эстонский студенческий спутник ESTCube-2 успешно доставлен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Вега» Европейского космического агентства. Разработанный энтузиастами космоса и студентами, ESTCube-2 является преемником первого эстонского спутника ESCube-1, запущенного в 2013 году и проработавшего два года.

Проект ESTCube-2 в основном осуществлялся Тартуским университетом при поддержке Тартуской обсерватории. Цель команды — вывести эстонские космические технологии на международную арену, а также разработать, построить и запустить научные наноспутники. Кроме того, они стремятся продвигать науку в школах и среди широкой общественности.

Трехблочный спутник ESTCube-2 состоит из трех кубиков размером 10 х 10 х 10 см общим весом 4.5 кг. Модуль авионики, платформа и интеграция экспериментов были разработаны командой ESTCube-2, а сами научные эксперименты - партнерскими организациями.

Одна из основных целей ESTCube-2 — тестирование технологий, помогающих решать различные проблемы, связанные с освоением космоса. Основная полезная нагрузка спутника — эксперимент с плазменным тормозом, разработанный Финским метеорологическим институтом и целью которого является борьба с космическим мусором на низкой орбите Земли. Плазменный тормоз работает аналогично электрическому парусу, служа тормозом в ионосфере Земли и парусом в солнечном ветре.

Помимо эксперимента с плазменным тормозом, спутник также оснащен двумя камерами наблюдения Земли и проводит испытания материалов на коррозию в космосе. ESTCube-2 совершает оборот вокруг Земли 14 раз в день, причем от восьми до десяти из них проходит над Эстонией, предоставляя ученым семиминутное окно для захвата сигналов.

Источники: BNS, Тартуская обсерватория.