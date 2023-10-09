Запущены два новейших спутника для улучшения наблюдения за Землей и космических технологий

Европейское космическое агентство сообщило об успешном запуске двух современных спутников, THEOS-2 и Triton, которые значительно расширят наши возможности наблюдения Земли и продвинут космические технологии. В дополнение к этим основным спутникам во время той же миссии также был развернут кластер вторичных спутников, в том числе инновационные CubeSats, что еще больше расширило наше понимание нашей планеты и за ее пределами.

THEOS-2, или спутник Таиландской системы наблюдения за Землей-2, является результатом сотрудничества Airbus и Агентства развития геоинформатики и космических технологий Таиланда. Этот наблюдательный спутник, более крупный из двух в этой серии, будет играть решающую роль в предоставлении важной информации Министерству сельского хозяйства Таиланда. Он будет предоставлять данные о водных ресурсах, погодных условиях и землепользовании, что позволит принимать обоснованные решения по планированию и управлению сельскохозяйственным сектором страны.

«Тритон», ранее известный как FORMOSAT-7R, знаменует собой важную веху для Тайваньского космического агентства (TASA). Этот спутник будет сосредоточен на сборе сигналов, отражающихся от морской поверхности, для расчета полей ветра над мировым океаном. Собранные данные будут переданы Центральному управлению погоды Тайваня, что в значительной степени повысит точность прогнозов интенсивности тайфунов и их траекторий.

И THEOS-2, и Triton были выведены на солнечно-синхронные орбиты, гарантируя, что они постоянно пролетают над одними и теми же местами на Земле в одно и то же время каждый день. Такое расположение позволяет проводить точные и надежные наблюдения во времени, предоставляя ценную информацию для различных приложений.

В миссии по запуску использовалась ракета-носитель ЕКА «Вега», известная своей способностью выводить спутники среднего размера на околоземные полярные орбиты. Помимо основных спутников, планировалось развернуть десять вторичных спутников меньшего размера. Подтверждение было получено для восьми из этих спутников, а остальные два ожидают подтверждения.

В число этих вторичных спутников входит Proba-V Companion CubeSat, который будет проводить глобальные наблюдения за растительностью и предоставлять ценные данные для анализа земного покрова и растительности. PRETTY (пассивное отражение и дозиметрия) CubeSat продемонстрирует свою способность измерять морской лед и другие параметры, используя сигналы глобальной навигационной системы, которые отражаются от Земли.

Кроме того, кубсаты ∑yndeo-1 и ∑yndeo-2 оснащены инновационными технологиями, такими как плазменный реактивный ранец и сверхчувствительный магнитный прибор. Эти спутники имеют решающее значение для тестирования самых современных космических технологий, некоторые из которых будут использоваться в будущей группировке ЕКА LISA для обнаружения гравитационных волн.

Кроме того, вкладом Эстонии в миссию является спутник ESTCube-2, спутник размером с коробку из-под обуви, который будет исследовать растительность Эстонии и проводить на орбите испытания троса «электронного паруса» для уменьшения космического мусора. Наконец, передовая наноспутниковая система для исследований Земли (ANSER) состоит из трех спутников CubeSat, работающих вместе, чтобы предоставить ценную информацию о содержимом водоемов, включая уровни загрязнения и наличие вредных микроорганизмов.

Эти недавно запущенные спутники представляют собой значительный прогресс в нашей способности контролировать различные аспекты Земли: от планирования сельского хозяйства в Таиланде до прогнозирования тайфунов на Тайване и испытаний передовых технологий в космосе. Когда эти спутники начнут свою миссию, они обещают расширить наше понимание нашей планеты и Вселенной за ее пределами.

Определения:

1. CubeSat: небольшой спутник кубической формы, длина каждой стороны которого обычно составляет 10 сантиметров.

2. Солнечно-синхронная орбита: орбита, на которой спутник проходит над одними и теми же точками Земли в одно и то же местное солнечное время, что обычно обеспечивает постоянные условия наблюдения.

3. Гравитационная волна: возмущение в ткани пространства-времени, вызванное ускорением массивных небесных тел, таких как слияние черных дыр или нейтронных звезд.

источники:

– Европейское космическое агентство. (Нет URL-адреса)

– Аэробус

– Агентство развития геоинформатики и космических технологий Таиланда

– Тайваньское космическое агентство