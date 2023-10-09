Arianespace успешно вывела на орбиту 12 спутников с помощью ракеты Vega

Arianespace успешно доставила 12 спутников на низкую околоземную орбиту с помощью запуска ракеты Vega с космодрома во Французской Гвиане в воскресенье вечером. Запуск включал разделение таиландского спутника оптического наблюдения THEOS-2 и тайваньского метеорологического спутника Triton. Впоследствии ракета выпустила еще десять кубсатов от заказчиков, в том числе от Еврокомиссии.

Этот запуск стал второй попыткой Arianespace, предыдущий запуск 6 октября был отменен из-за превышения максимального порогового значения во время обратного отсчета. После успешного запуска THEOS-2, изготовленный Airbus для Таиландского агентства по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA), будет работать вместе с THEOS-2A, предоставляя ценную информацию о водных ресурсах, погоде и земле для Министерства сельского хозяйства Таиланда.

С другой стороны, Triton будет собирать данные о поле ветра над океаном для Центрального управления погоды Тайваня, что позволит более точно прогнозировать тайфуны. Собранные данные будут переданы мировому метеорологическому сообществу.

Vega, которая проводит запуски спутников с 2012 года, называется «малой ракетой-носителем» Европейского космического агентства (ЕКА). Он превосходно справляется с размещением спутников среднего размера на низких околоземных полярных орбитах, что идеально подходит для научных миссий и миссий по наблюдению Земли. Для сравнения: другая ракета-носитель ЕКА «Вега-С» в настоящее время остановлена, пока инженеры исследуют конструкцию ее вышедшего из строя сопла.

Среди запущенных спутников были три кубсата Европейской комиссии. Один из них, эстонский ESTCube-2, представляет собой спутник размером с коробку из-под обуви, разработанный студентами. В случае успеха это станет первой демонстрацией на орбите технологии плазменного тормоза, позволяющей космическому кораблю маневрировать и избегать космического мусора за счет использования безтопливной электрической парусной системы. Эта инновационная тормозная система опирается на заряженный трос, состоящий из переплетенных алюминиевых линий длиной 30 метров каждая и толщиной с человеческий волос.

источники:

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Определения:

– Кубесаты: небольшие спутники стандартизированных размеров (обычно 10х10х10 см), предназначенные для космических исследований и образовательных целей.

– Европейская комиссия: исполнительная власть Европейского Союза, ответственная за предложение законодательства и реализацию решений.

– Низкая околоземная орбита: область космоса на высоте примерно 2,000 километров над поверхностью Земли, где вращаются спутники и где осуществляется большинство полетов человека в космос.

– Ионосфера: часть верхних слоев атмосферы Земли на высоте от 60 до 1,000 километров, где ионы и свободные электроны существуют благодаря солнечному и космическому излучению.