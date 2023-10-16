CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Захватывающее видео раскрывает загадочный «лабиринт ночи» на Марсе

ByВики Ставропулу

Октябрь 16, 2023
Захватывающее видео раскрывает загадочный «лабиринт ночи» на Марсе

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало потрясающее видео, которое отправляет зрителей в увлекательное путешествие по «Лабиринту ночи» на поверхности Марса. Это геологическое чудо, простирающееся на впечатляющие 2,500 миль в длину, эквивалентно размерам Италии.

Видео, снятое стереокамерой высокого разрешения (HRSC) космического корабля «Марс-Экспресс», демонстрирует завораживающий вид марсианского ландшафта. «Лабиринт Ночи», расположенный между Валлес Маринерис, марсианской версией Гранд-Каньона Земли, и самым высоким вулканом Солнечной системы в регионе Тарсис, представляет собой замечательное зрелище.

Для создания видеоролика было составлено мозаичное изображение восьми витков космического корабля «Марс-Экспресс», в результате чего получилось невероятно детальное и захватывающее изображение поверхности планеты. Одной примечательной особенностью, подчеркнутой на видео, является наличие «грабенов», видимых геологических образований. Эти грабены представляют собой участки коры Марса, которые опустились между двумя линиями разломов в результате растяжения или раскола коры планеты.

Формирование этого великолепного ландшафта можно объяснить интенсивной вулканической активностью, происходящей в близлежащем регионе Тарсис. Вулканические процессы вызывают подъем частей марсианской коры и возникновение тектонического напряжения, что приводит к истончению, разломам и опусканию.

На видео также показаны высокие плато, представляющие первоначальный уровень поверхности планеты. Эти плато, преобразованные вулканической активностью, создают впечатляющую топографию «Лабиринта Ночи». По данным ЕКА, долины в этом геологическом чуде могут достигать ширины до 30 километров и глубины до шести метров, что делает геологический ландшафт Марса еще более захватывающим.

Миссия «Марс-Экспресс», начавшаяся в 2003 году, уже более двух десятилетий занимает важное место на орбите Марса. В его задачи входят картирование поверхности Марса, проведение исследований полезных ископаемых, анализ тонкой атмосферы планеты, исследование недр Марса и изучение взаимодействий в марсианской среде.

Это увлекательное видео предлагает уникальный взгляд на загадочные и огромные чудеса Марса, предоставляя ценную информацию о геологической истории планеты и происходящих процессах.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Колоссальная комета с характерными «рогами», мчащаяся к Земле

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Спутниковые наблюдения выявили тревожную потерю шельфовых ледников Антарктики

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Астрономы нашли ближайшую ультраполосатую сверхновую: SN 2021agco в UGC 3855

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Колоссальная комета с характерными «рогами», мчащаяся к Земле

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Спутниковые наблюдения выявили тревожную потерю шельфовых ледников Антарктики

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Астрономы нашли ближайшую ультраполосатую сверхновую: SN 2021agco в UGC 3855

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Миссия НАСА Dawn обнаружила сложную органику на Церере

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев