Захватывающее видео раскрывает загадочный «лабиринт ночи» на Марсе

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало потрясающее видео, которое отправляет зрителей в увлекательное путешествие по «Лабиринту ночи» на поверхности Марса. Это геологическое чудо, простирающееся на впечатляющие 2,500 миль в длину, эквивалентно размерам Италии.

Видео, снятое стереокамерой высокого разрешения (HRSC) космического корабля «Марс-Экспресс», демонстрирует завораживающий вид марсианского ландшафта. «Лабиринт Ночи», расположенный между Валлес Маринерис, марсианской версией Гранд-Каньона Земли, и самым высоким вулканом Солнечной системы в регионе Тарсис, представляет собой замечательное зрелище.

Для создания видеоролика было составлено мозаичное изображение восьми витков космического корабля «Марс-Экспресс», в результате чего получилось невероятно детальное и захватывающее изображение поверхности планеты. Одной примечательной особенностью, подчеркнутой на видео, является наличие «грабенов», видимых геологических образований. Эти грабены представляют собой участки коры Марса, которые опустились между двумя линиями разломов в результате растяжения или раскола коры планеты.

Формирование этого великолепного ландшафта можно объяснить интенсивной вулканической активностью, происходящей в близлежащем регионе Тарсис. Вулканические процессы вызывают подъем частей марсианской коры и возникновение тектонического напряжения, что приводит к истончению, разломам и опусканию.

На видео также показаны высокие плато, представляющие первоначальный уровень поверхности планеты. Эти плато, преобразованные вулканической активностью, создают впечатляющую топографию «Лабиринта Ночи». По данным ЕКА, долины в этом геологическом чуде могут достигать ширины до 30 километров и глубины до шести метров, что делает геологический ландшафт Марса еще более захватывающим.

Миссия «Марс-Экспресс», начавшаяся в 2003 году, уже более двух десятилетий занимает важное место на орбите Марса. В его задачи входят картирование поверхности Марса, проведение исследований полезных ископаемых, анализ тонкой атмосферы планеты, исследование недр Марса и изучение взаимодействий в марсианской среде.

Это увлекательное видео предлагает уникальный взгляд на загадочные и огромные чудеса Марса, предоставляя ценную информацию о геологической истории планеты и происходящих процессах.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)