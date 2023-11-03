Путешествие CubeSats: новый метод испытан при посадке на астероид

Через год Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается запустить миссию «Гера», которая станет вторым пилотируемым космическим кораблем, исследующим астероид Дидимос. В то время как миссия НАСА DART ранее врезалась в спутник Дидимоса Диморфос, Гера стремится исследовать оставшийся ударный кратер и пролить свет на планетарную защиту от астероидов.

В рамках программы планетарной защиты ЕКА основная миссия Геры — изучить влияние миссии DART на Диморфос и Дидим, помогая ученым узнать больше о предотвращении потенциальной астероидной угрозы Земле. Кроме того, «Гера» выполняет миссию по демонстрации технологий, знакомя с уникальным методом приземления, известным как «Надежная баллистическая посадка».

Посадка на вращающийся астероид с минимальной гравитацией сопряжена с рядом проблем. CubeSats, Milani и Juventus, весом около 12 кг каждый, будут сопровождать Геру и использовать свои инструменты для улучшения изучения двойного астероида. Эти инструменты включают в себя спектрометр, термогравиметр для обнаружения летучих и органических веществ, радар для исследования внутренней структуры Диморфоса и гравиметр. Камеры и радиооборудование также помогут в процессе обследования, которое, как ожидается, продлится около шести месяцев.

По завершении своей миссии Милани и Ювентус планируют попытаться высадиться на Диморфосе. Недавняя статья ведущего автора Иосто Фодде из Университета Глазго под названием «Проектирование и анализ устойчивых баллистических посадок на вторичной стороне двойного астероида» представляет новый метод успешного приземления CubeSat.

Надежная баллистическая посадка подразумевает метод спуска без двигателя. Используя метод неинтрузивной интерполяции Чебышева (NCI), CubeSats рассчитывает скорость роста возможных состояний с течением времени. Это помогает ограничить скорость и углы удара, оптимизируя траекторию приземления. Результатом является увеличение успешности посадки на 20% и значительное сокращение площади приземления по сравнению с традиционными методами.

В то время как сложные и дорогостоящие миссии, такие как OSIRIS-REx НАСА, подчеркнули важность возвращения образцов астероидов на Землю, авторы статьи подчеркивают, что базовые посадки космических кораблей на астероиды дают ценные научные данные. Эти посадки дают представление о внутренней структуре и свойствах материалов астероидов, а также позволяют проводить измерения на месте.

В связи с предстоящей миссией «Гера» и революционной попыткой приземления CubeSat ученые и инженеры воодушевлены потенциальными достижениями в исследовании астероидов. Повышенная вероятность успешной посадки, обеспечиваемая методом надежной баллистической посадки, открывает двери для будущих миссий и расширяет наше понимание этих космических объектов.

Часто задаваемые вопросы

1. Какова цель миссии «Гера»?

Миссия «Гера» направлена ​​на изучение воздействия миссии НАСА DART на астероид Дидимос и его спутник Диморфос в рамках программы Планетарной защиты ЕКА.

2. Что такое метод надежного баллистического приземления?

Робастная баллистическая посадка представляет собой метод спуска без привода, при котором CubeSats рассчитывает скорость и углы удара с использованием неинтрузивного метода интерполяции Чебышева (NCI) для оптимизации траекторий приземления.

3. Какой вклад в миссию Геры внесут Милани и Ювентус?

Милани и Ювентус, CubeSats, сопровождающие Геру, будут использовать различные инструменты для улучшения изучения двойного астероида, включая спектрометр, термогравиметр, радар, гравиметр, камеры и радиооборудование.

4. Каковы потенциальные преимущества посадки на поверхность астероида?

Посадки на поверхность астероидов предоставляют ценные научные данные о внутренней структуре и свойствах материала астероидов. Кроме того, измерения на месте могут дать дополнительную информацию об этих космических объектах.

5. Какие улучшения предлагает метод надежной баллистической посадки?

По сравнению с традиционными методами, метод надежной баллистической посадки значительно увеличивает вероятность успешного приземления на 20% и уменьшает площадь приземления CubeSat.