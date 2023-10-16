Обсерватория Гайя Европейского космического агентства обнаружила полмиллиона новых звезд

Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно опубликовало новые данные своей обсерватории Гайя, свидетельствующие об открытии более полумиллиона ранее неизвестных звезд и более 150,000 2022 астероидов. Эти данные являются частью третьего выпуска данных Gaia, первый выпуск которого состоится в июне 17,000 года. Эти недавно открытые звезды расположены в пределах Омеги Центавра, крупнейшего шарового скопления звезд, видимого с Земли, расположенного примерно в XNUMX XNUMX световых лет от нас.

Недавние наблюдения Гайи зафиксировали в общей сложности 1.8 миллиона звезд в Омеге Центавра, причем эти новые звезды сравнительно слабее, чем те, которые были обнаружены ранее ЕКА. В частности, недавно открытые звезды в 15 раз тусклее своих собратьев в скоплении.

Gaia успешно идентифицировала 526,587 XNUMX новых звезд в регионе Омега Центавра, который включает девять густонаселенных областей. Примечательно, что обсерватория теперь может наблюдать более чем в десять раз больше звезд в ядре скопления. Эти недавно полученные данные не только заполняют пробелы в картографии Гайи, но также дают ценную информацию о формировании и развитии звезд.

Открытие этих звезд позволяет исследователям изучить их распределение и движение, превосходя ожидаемый потенциал Гайи. Кроме того, эти недавно обнаруженные звезды представляют собой один из самых густонаселенных регионов, наблюдаемых Гайей в этой области космоса.

Хотя изначально «Гайя» не предназначалась для космологии, обсерватория, находящаяся на орбите с 2013 года, доказала свою высокую эффективность в обнаружении звезд. Он сыграл решающую роль в открытии множества звезд в различных выпусках данных. Кроме того, Gaia способствовала созданию обширной и подробной карты Млечного Пути, раскрывающей нашу галактику в беспрецедентных деталях.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

— Обсерватория Гайя