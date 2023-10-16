CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Обсерватория Гайя Европейского космического агентства обнаружила полмиллиона новых звезд

ByВики Ставропулу

Октябрь 16, 2023
Обсерватория Гайя Европейского космического агентства обнаружила полмиллиона новых звезд

Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно опубликовало новые данные своей обсерватории Гайя, свидетельствующие об открытии более полумиллиона ранее неизвестных звезд и более 150,000 2022 астероидов. Эти данные являются частью третьего выпуска данных Gaia, первый выпуск которого состоится в июне 17,000 года. Эти недавно открытые звезды расположены в пределах Омеги Центавра, крупнейшего шарового скопления звезд, видимого с Земли, расположенного примерно в XNUMX XNUMX световых лет от нас.

Недавние наблюдения Гайи зафиксировали в общей сложности 1.8 миллиона звезд в Омеге Центавра, причем эти новые звезды сравнительно слабее, чем те, которые были обнаружены ранее ЕКА. В частности, недавно открытые звезды в 15 раз тусклее своих собратьев в скоплении.

Gaia успешно идентифицировала 526,587 XNUMX новых звезд в регионе Омега Центавра, который включает девять густонаселенных областей. Примечательно, что обсерватория теперь может наблюдать более чем в десять раз больше звезд в ядре скопления. Эти недавно полученные данные не только заполняют пробелы в картографии Гайи, но также дают ценную информацию о формировании и развитии звезд.

Открытие этих звезд позволяет исследователям изучить их распределение и движение, превосходя ожидаемый потенциал Гайи. Кроме того, эти недавно обнаруженные звезды представляют собой один из самых густонаселенных регионов, наблюдаемых Гайей в этой области космоса.

Хотя изначально «Гайя» не предназначалась для космологии, обсерватория, находящаяся на орбите с 2013 года, доказала свою высокую эффективность в обнаружении звезд. Он сыграл решающую роль в открытии множества звезд в различных выпусках данных. Кроме того, Gaia способствовала созданию обширной и подробной карты Млечного Пути, раскрывающей нашу галактику в беспрецедентных деталях.

источники:
– Европейское космическое агентство (ЕКА)
— Обсерватория Гайя

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Использование теоремы 350-летней давности для открытия новых идей о свете

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

НАСА предоставило подробную информацию о близком сближении астероида 2023 TK15

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота
Наука

Ученые предлагают новый закон природы, расширяющий возможности эволюции

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Использование теоремы 350-летней давности для открытия новых идей о свете

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

НАСА предоставило подробную информацию о близком сближении астероида 2023 TK15

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Ученые предлагают новый закон природы, расширяющий возможности эволюции

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Вертолет Ingenuity установил новый рекорд скорости на Марсе

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев