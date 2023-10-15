Обсерватория Гайя обнаружила полмиллиона новых звезд в скоплении Омега Центавра

Обсерватория Гайя Европейского космического агентства выполняет миссию по созданию наиболее подробной трехмерной карты локальной вселенной. В своем последнем выпуске данных Gaia собрала и опубликовала информацию о более чем 1.8 миллиардах звезд. Однако в данных были пробелы в областях, где располагались плотно упакованные звездные скопления.

Шаровые скопления, представляющие собой примерно сферические объединения звезд, являются одними из старейших структур во Вселенной и являются строительными блоками галактик. К сожалению, эти скопления часто кажутся одиночными звездами на наземных телескопах из-за атмосферных возмущений. Кроме того, яркие ядра шаровых скоплений могут перенасыщать детекторы приборов, что затрудняет заглянуть в их глубины.

Чтобы преодолеть эти проблемы, Гайя использовала специальный режим работы для картирования крупнейшего известного шарового скопления Омега Центавра. Это привело к открытию полумиллиона новых звезд внутри скопления. Это открытие превосходит запланированные конструктивные возможности инструмента и предоставит астрономам более точное и детальное понимание Вселенной.

Данные, собранные наблюдениями Gaia, будут включены в четвертый выпуск результатов Gaia (DR4), запланированный на конец 2025 года. Этот выпуск будет включать в себя данные из восьми дополнительных регионов космоса, густонаселенных звездами, что еще больше расширит наши знания о космосе. Кроме того, открытие этих звезд в скоплении Омега Центавра поможет ученым уточнить оценки возраста Млечного Пути.

Более того, Gaia каталогизирует не только звезды, но и небольшие объекты в нашей Солнечной системе, такие как астероиды. Ожидается, что со следующим выпуском данных Гайя удвоит количество известных астероидов, предоставив ценную информацию о нашем небесном окружении.

В целом, текущая миссия обсерватории Гайя проливает новый свет на необъятность Вселенной и углубляет наше понимание ее сложностей.

источники:

– Пресс-релиз обсерватории Гайя Европейского космического агентства.