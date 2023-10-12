Геологические чудеса Ноктиса Лабиринта на Марсе

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало смоделированное видео полета над восточной частью Лабиринта Ноктиса на Марсе, используя данные, собранные его орбитальным аппаратом Mars Express. Видео демонстрирует геологические особенности этого очаровательного региона.

Noctis Labyrinthus, что означает «Лабиринт Ночи», представляет собой сеть долин, расположенных между тремя гигантскими щитовыми вулканами в регионе Тарсис на Марсе. В регионе Тарсис находятся выдающиеся вулканы, такие как гора Олимп, самый высокий вулкан в Солнечной системе. Эти вулканы, наряду с интенсивным вулканизмом в этом районе, сыграли значительную роль в формировании ландшафта Ноктиса Лабиринта.

Одна из самых ярких особенностей, видимых на видео, — это грабеновые структуры. Эти грабены представляют собой сегменты марсианской коры, опустившиеся по отношению к окружающей среде. Они являются результатом тектонической активности, вызванной поднятием земной коры вследствие вулканической активности. Некоторые грабены в Лабиринте Ноктиса представляют собой соединенные между собой каньоны, известные как Валлес Маринерис, которые являются одними из крупнейших каньонов в Солнечной системе.

Видео также подчеркивает впечатляющие масштабы этих геологических образований. Валлес Маринерис простирается примерно на 4,000 километров в длину и достигает 200 километров в глубину. Долины в пределах Noctis Labyrinthus могут иметь ширину до 30 километров и глубину до шести километров. Можно наблюдать оползни и дюнные поля, демонстрируя динамичный характер марсианской среды.

Стереокамера орбитального аппарата «Марс-Экспресс» сыграла решающую роль в получении подробных данных о глубине Ноктиса Лабиринта. Изучая эти геологические особенности Марса, ученые смогут получить представление о вулканической истории и тектонических процессах планеты.

Это смоделированное видео дает захватывающий взгляд на одно из геологических чудес Марса, предлагая ученым и любителям космоса лучшее понимание увлекательного мира за пределами нашего собственного.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

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