Космический корабль «Евклид» снова на пути к исследованию темной Вселенной

Космический корабль Европейского космического агентства (ЕКА) «Евклид», также известный как «детектив темной вселенной», восстановил способность навигации после того, как потерял след своих путеводных звезд из-за космической ошибки. Преодолев это препятствие, спутник теперь готов углубиться в тайны темной материи и темной энергии — двух явлений, которые годами озадачивали космологов.

Темная материя, составляющая 85% материи во Вселенной, по существу невидима, в то время как темная энергия ответственна за ускоренное расширение космоса. Евклид был запущен 1 июля с конкретной целью исследования этих загадочных аспектов Вселенной.

Хотя космический корабль успешно достиг точки Лагранжа 2, стабильной точки в системе Земля-Солнце, он столкнулся с проблемой при получении первых изображений космоса. Датчик точного наведения, на который Евклид опирается для навигации, не смог определить местоположение своих путеводных звезд из-за помех, вызванных космическими лучами, рассеянным светом Солнца и солнечными рентгеновскими лучами. Следовательно, артефакты, вызванные этими помехами, усложнили космическому кораблю задачу точного определения звездных узоров.

Однако команда миссии разработала исправление программного обеспечения для решения этой проблемы, которое прошло тщательное тестирование на электрической модели Евклида, а затем и на реальном космическом корабле на орбите. После десяти дней испытаний датчик точного наведения теперь работает как положено, и опорные звезды Евклида снова были успешно обнаружены.

Решив эти первые проблемы, Euclid готов приступить к этапу проверки работоспособности. На этом критическом этапе космический корабль проведет финальные испытания, прежде чем сможет приступить к своей миссии по исследованию темной вселенной. Евклид обследует около трети неба, исследуя галактики и звездные скопления, чтобы раскрыть суть темной материи и темной энергии. Кроме того, он будет изучать влияние темной энергии на увеличение расстояния между галактиками по мере расширения Вселенной.

Ожидается, что этап проверки работоспособности завершится в конце ноября, что позволит Евклиду приступить к своей новаторской миссии по пролитию света на тайны темной вселенной. Ожидается, что наблюдения космического корабля обеспечат революционное понимание космической эволюции, включая роль темной материи и влияние темной энергии на Вселенную.

источники:

– Оригинальная статья опубликована на Space.com.