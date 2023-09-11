Тестирование культур чайного гриба на космическую устойчивость

ЕКА проводит испытания культур чайного гриба, чтобы определить их устойчивость в космосе и их потенциал для поддержки присутствия человека на Луне и Марсе. Эти культуры, известные своими ферментативными свойствами и пользой для здоровья, обладают способностью выживать в суровых условиях Земли, что делает их интригующим объектом для космических исследований.

Эксперименты проводились с использованием установки Expose на Международной космической станции, где образцы подвергались воздействию космического излучения и моделировали марсианские условия. Одним из замечательных открытий стало то, что микроорганизм под названием цианобактерия смог восстановить свою ДНК и возобновить деление клеток даже после воздействия космического излучения и ионов железа, которые, как известно, наносят значительный ущерб. Считается, что особый ген, ген sulA, играет решающую роль в остановке деления клеток до тех пор, пока повреждение ДНК не будет устранено.

Кроме того, эксперименты показали, что кластеры клеток обеспечивают микросреду обитания для более мелких видов, позволяя им «путешествовать автостопом» в пространстве внутри более крупных групп клеток, обеспечивающих защиту. Это имеет значение для понимания того, как кластеры клеток и биопленки могут защитить от экстремальных условий космоса и предотвратить загрязнение во время космических полетов.

Помимо изучения потенциала поддержки космических поселений, культуры чайного гриба также могут служить ценной радиационной моделью. Изучая, как эти микроорганизмы реагируют на радиацию, ученые смогут получить представление об улучшении здоровья человека и разработать стратегии радиационной защиты для астронавтов.

Исследователи видят будущее, в котором эти культуры можно будет выращивать на Луне и Марсе благодаря их способности производить кислород и функционировать как биофабрики. Их использование в будущих космических миссиях и освоении космоса человеком может значительно повысить устойчивость этих усилий.

В целом, тестирование культур чайного гриба в космосе дает многообещающее понимание устойчивости микроорганизмов и их потенциального применения в обеспечении долгосрочного присутствия человека за пределами Земли.

Определения:

– Чайный гриб: ферментированный чайный напиток, известный своей пользой для здоровья.

– Устойчивость: способность противостоять трудным условиям и восстанавливаться в них.

– Биопленка: сообщество микроорганизмов, образующих защитный слой на поверхности.

– Космическое излучение: частицы высоких энергий из космоса.

– Марсианские условия: условия, моделируемые для имитации окружающей среды на Марсе.

– Ген SulA: ген, который регулирует деление клеток в ответ на повреждение ДНК.

– Планетарная защита: протоколы для предотвращения загрязнения между небесными телами.

– Цианобактерии: тип бактерий, способных к фотосинтезу.

– Микросреда обитания: небольшая среда обитания в более крупной экосистеме.

– Радиационная модель: система, используемая для изучения воздействия радиации на живые организмы.

источники:

– Культуры чайного гриба проверены на космическую устойчивость. (ЕКА)

– Планетарная защита. (ЕКА)