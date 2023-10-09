Концепция миссии ROARS: использование групп спутников для изучения солнечной активности и космической погоды

Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило финансирование миссии под названием «Выявление орбитальной и атмосферной реакции на солнечную активность» (ROARS), целью которой является использование множества спутников для улучшения научных наблюдений. Распределяя научную нагрузку между несколькими спутниками CubeSat, миссия стремится собрать важные данные о солнечной активности и космической погоде, которые могут сыграть значительную роль в столкновениях между спутниками и накоплении космического мусора.

CubeSats, небольшие модульные спутники размером с микроволновую печь, будут оснащены современными приборами, включая магнитные и атмосферные датчики, а также возможностями лазерной связи. Наземные лазеры и радары будут поддерживать рой спутников. Вместе эти спутники и инструменты будут работать над выявлением воздействия солнечной активности на верхние слои атмосферы, например, изменений сопротивления, которые могут повлиять на высоту спутников.

Солнечная активность может привести к расширению атмосферы, что приведет к увеличению сопротивления спутников и последующему уменьшению их высоты. Миссия ROARS направлена ​​на понимание этой взаимосвязи между космической погодой и выделением энергии в верхних слоях атмосферы с целью обеспечения безопасности спутников, которые жизненно важны для повседневной жизни.

Равиндра Десаи, главный исследователь миссии, объясняет, что цель миссии — получить полное представление о том, как космическая погода влияет на верхние слои атмосферы и угрожает работе спутников. Таким образом, эта миссия может помочь создать более безопасную среду для исследования космоса и поддержать концепцию ЕКА по использованию низкой околоземной орбиты в качестве безопасной базы для лунных и марсианских экспедиций.

Роевая конструкция самих спутников ROARS позволяет избегать столкновений, обеспечивая безопасность и целостность миссии. Кроме того, спутники оснащены технологиями схода с орбиты, позволяющими контролировать снижение высоты через пять лет. Эта мера гарантирует, что рой ROARS не усугубит проблему космического мусора, которую он пытается решить.

Эта концептуальная миссия открывает захватывающие возможности для углубления нашего понимания космической погоды и ее влияния на работу спутников. Используя множество спутников, миссия ROARS стремится предоставить жизненно важные данные, которые могут повысить безопасность в космосе и проложить путь для дальнейшего исследования небесных тел.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА) – www.esa.int

– OpenCosmos – www.opencosmos.com

– Университет Уорика – www.warwick.ac.uk