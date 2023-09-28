Андреас Могенсен стал командиром МКС, что стало важной вехой для европейских астронавтов

Астронавт ЕКА Андреас Могенсен занял пост командира Международной космической станции (МКС), став шестым европейцем, занявшим эту престижную должность. Могенсен принял командование 26 сентября 2023 года и будет служить до начала 2024 года, наблюдая за деятельностью экипажа и обеспечивая безопасность и эксплуатацию космической станции. Как командир МКС, Могенсен отвечает за безопасность, благополучие и координацию членов экипажа, а также работает с наземным управлением, контролируя все действия и операции на космической станции.

За время его командования на МКС прибудут несколько грузовых кораблей, в том числе «Аксиома-3», на которой будет находиться астронавт проекта ЕКА Маркус Вандт. Это будет первый раз, когда два скандинава вместе отправятся в космос. Срок пребывания Могенсена на посту командира совпадает с его продолжающейся миссией «Хугинн», которая началась 27 августа 2023 года, когда он стартовал в качестве пилота космического корабля Crew Dragon.

Назначение Андреаса Могенсена командиром МКС подчеркивает признание европейских астронавтов и их опыта со стороны международных партнеров. Эту веху отмечает директор ЕКА по исследованиям человека и роботов Даниэль Нойеншвандер, который высоко оценивает лидерство Могенсена и желает ему и команде 70-й экспедиции успешного и запоминающегося опыта на космической станции.

Командир МКС играет решающую роль в успехе миссий и благополучии членов экипажа на борту космической станции. В обязанности командира входит обеспечение безопасности экипажа, управление и координация действий всех членов экипажа, контроль за работой и обслуживанием систем станции, а также выполнение функций основного пункта связи между МКС и наземным центром управления.

Источник: ЕКА, НАСА.