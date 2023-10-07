Новый спутник угрожает наземным наблюдениям, показывают исследования

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что прототип спутника BlueWalker 3, запущенный компанией AST SpaceMobile в сентябре 2022 года, представляет серьезную угрозу для наземных наблюдений за Вселенной. Спутник, являющийся частью плана по установке вышек сотовой связи в космосе, является одним из многих спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту различными компаниями.

Наблюдения BlueWalker 3 были собраны профессиональными астрономами и любителями со всего мира, и было обнаружено, что спутник выглядел таким же ярким, как две самые яркие звезды на ночном небе. Большая антенная решетка делает его самым ярким объектом на ночном небе после Луны, Венеры, Юпитера и семи звезд.

Растущее количество спутников на низкой околоземной орбите, когда такие компании, как SpaceX и Amazon, запускают тысячи спутников для различных проектов, вызывает беспокойство. Эти спутники отражают солнечный свет обратно на Землю, потенциально вызывая яркие полосы на астрономических изображениях и мешая научным данным. Они также могут создавать дополнительный шум для радиоастрономии, влияя на приемники и близлежащие радиоастрономические диапазоны.

Прототип BlueWalker 3 имеет самую большую коммерческую коммуникационную решетку, когда-либо развернутую в космосе, а его яркость значительно увеличилась с момента развертывания антенной решетки. Эта тенденция увеличения размера и яркости спутников вызывает беспокойство у астрономов, поскольку они могут превышать рекомендуемые уровни яркости, установленные Международным астрономическим союзом (МАС).

В настоящее время не существует официальных правил, регулирующих яркость спутников на орбите. Такие компании, как SpaceX, ведут переговоры с МАС по устранению помех, создаваемых их спутниками. Авторы исследования рекомендуют учитывать влияние спутников на астрономию при выдаче разрешений на запуск.

В заключение, распространение ярких спутников, таких как BlueWalker 3, представляет собой значительную угрозу для наземных наблюдений за Вселенной. Необходимо решить проблему растущего числа спутников на низкой околоземной орбите и повышения уровня их яркости, чтобы обеспечить сохранение научных данных и видимость космоса.

Определения:

– Низкая околоземная орбита: область космоса в пределах 2,000 километров (1,200 миль) от поверхности Земли.

– Антенная решетка: конфигурация нескольких антенных элементов, работающих вместе для улучшения приема или передачи сигнала.

– Международный астрономический союз (МАС): организация, которая продвигает и защищает астрономическую науку на международном уровне.

источники:

– Природа (исследование опубликовано в): URL-адрес не указан.

– Gizmodo: URL-адрес не указан