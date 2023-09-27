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Наука

Генетически модифицированные бактерии превращают пластиковые отходы в полезные химикаты

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Генетически модифицированные бактерии превращают пластиковые отходы в полезные химикаты

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, выявило успешную разработку двух синтетических штаммов бактерий, способных превращать пластиковые отходы в ценные химические вещества. Сконструированные штаммы бактерий, полученные из почвенной бактерии Pseudomonas putida, были специально разработаны для воздействия на полиэтилентерефталат (ПЭТ) и превращения его в терефталевую кислоту и этиленгликоль.

Полученные химические вещества имеют широкий спектр применения в обрабатывающей промышленности, включая производство изоляторов, пенопластов, покрытий, клеев и нейлона. Это революционное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подчеркивает потенциал сконструированных бактерий в обеспечении устойчивых решений растущего кризиса пластикового загрязнения.

Было обнаружено, что помимо способности превращать ПЭТ в ценные химические вещества, сконструированные штаммы бактерий также перерабатывают пластик, превращая его в биоразлагаемый полимер PHA и муконат. Это еще раз подчеркивает потенциал микробной инженерии в обеспечении экологической устойчивости и поиске инновационных способов повторного использования и переработки полимеров.

Исследовательский проект получил финансирование от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) и премию Future Insight Prize, спонсируемую Merck KGaA. Однако важно отметить, что мнения, выраженные в исследовании, принадлежат исключительно авторам и не отражают официальную политику Министерства обороны или правительства США.

Это новаторское исследование открывает новые возможности для переработки полимеров и дает надежду на решение глобальной проблемы пластиковых отходов. Используя возможности генно-инженерных бактерий, ученые смогут предложить устойчивую альтернативу традиционному производству пластика и продвигать более экологически чистый подход к производству материалов.

источники:
– Обучение: Университет Иллинойса Урбана-Шампейн.
– Финансирование: Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) и премия Future Insight Prize, спонсируемая Merck KGaA.

By Габриэль Бота

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