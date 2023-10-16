Предстоящий семинар по предоставлению рекомендаций для пенсионеров и пожилых людей

В недавнем интервью программе Morning Focus в понедельник Алан Моррисси рассказал о предстоящем семинаре, направленном на поддержку людей, планирующих выйти на пенсию, и пожилых людей. Семинар, запланированный на эту пятницу, пройдет в галерее Court House в Эннисе.

Совет пожилых людей Клэр, представленный Морисом Харви, в прошлом организовывал подобные мероприятия, которые оказались успешными в предоставлении ценных рекомендаций целевой аудитории. Предстоящий семинар призван закрепить этот успех.

Шарон Каир из Cahir & Co Solicitors изложила содержание семинара, на котором будет представлена ​​ценная информация и советы для тех, кто планирует выйти на пенсию, и пожилых людей. Хотя конкретные темы не были упомянуты, вполне вероятно, что семинар будет охватывать такие аспекты, как финансовое планирование, юридические аспекты, здоровье и благополучие, а также системы социальной поддержки.

Выход на пенсию может оказаться трудным переходным периодом для многих людей, и наличие необходимых знаний и ресурсов может сделать этот процесс более плавным. Целью этого семинара является рассмотрение проблем и вопросов, возникающих на этом этапе жизни, и предоставление участникам информации, необходимой для принятия обоснованных решений.

Галерея Court House в Эннисе является идеальным местом для проведения этого семинара, предлагая участникам удобное и доступное место. Крайне важно отметить, что количество доступных мест может быть ограничено, поэтому рекомендуется зарегистрироваться заранее, чтобы обеспечить себе место.

Посещая этот семинар, люди, планирующие выход на пенсию, и пожилые люди могут получить бесценную информацию и рекомендации, которые помогут эффективно пройти этот важный жизненный переход. Организаторы стремятся создать благоприятную и информативную среду, в которой участники смогут общаться с экспертами и коллегами, оказавшимися в аналогичных ситуациях.

источники:

- Совет пожилых людей Клэр - Морис Харви

– Адвокаты Cahir & Co – Шарон Каир

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