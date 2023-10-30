Доктор Винсент Фунари присоединяется к EmeritusDX, чтобы произвести революцию в диагностике рака

EmeritusDX, ведущая компания по диагностике рака и информации о раке, недавно объявила о присоединении к своим исследовательским и инновационным группам уважаемого специалиста в области геномики доктора Винсента Фунари. Обладая более чем 20-летним опытом интеграции геномных технологий в прецизионную медицину, назначение доктора Фунари призвано по-новому определить способы диагностики и лечения онкологических больных.

Будучи лицензированным ученым-клиническим генетическим молекулярным биологом (CGMBS) Департамента здравоохранения Калифорнии, доктор Фунари посвятил свою карьеру развитию области точной медицины, уделяя особое внимание гематологическим и солидным опухолям. Его опыт и обширные связи делают его ценным активом для исполнительной команды EmeritusDX.

«Мы очень рады, что доктор Фунари присоединился к нам», — сказал Роберт Эмбри, генеральный директор EmeritusDX. «Его обширный исследовательский опыт, опыт клинической геномики и страсть к инновациям в точной медицине идеально сочетаются с нашей миссией по обеспечению первоклассного ухода за пациентами».

Доктор Фунари разделяет энтузиазм компании по поводу этой новой должности, заявляя: «Для меня большая честь присоединиться к команде EmeritusDX. Наша основная цель — предложить комплексный набор услуг, охватывающий весь континуум лечения рака. Имея в своем распоряжении передовые технологии, мы окажем существенное влияние на жизнь онкологических больных».

Стремление EmeritusDX к совершенству проявляется в их непревзойденных лабораторных возможностях, которые позволяют им предоставлять точные и своевременные результаты. Партнерами компании являются известные больницы и частные патологоанатомические лаборатории, биотехнологические компании, академические учреждения и организации, занимающиеся контрактными исследованиями и фармацевтическими разработками.

С приходом доктора Фунари EmeritusDX готова произвести революцию в диагностике рака, предоставляя полезную клиническую информацию, которая поможет составить персональный план лечения. Продолжая расширять границы точной медицины, компания по-прежнему стремится предоставлять исключительный уход за пациентами и улучшать результаты лечения онкологических больных во всем мире.

Часто задаваемые вопросы

Что такое EmeritusDX?

EmeritusDX — компания по диагностике и информации о раке, специализирующаяся на предоставлении действенной клинической информации. Они проводят тестирование в своей современной лаборатории, предоставляя жизненно важные рекомендации по диагностике и лечению онкологических больных. Они сотрудничают с различными партнерами, включая больницы и частные патологоанатомические лаборатории, биотехнологические компании, академические учреждения и многие другие.

Каковы полномочия доктора Винсента Фунари?

Доктор Винсент Фунари — ученый-клинический генетический молекулярный биолог (CGMBS), имеющий лицензию Департамента здравоохранения Калифорнии. Он имеет более чем 20-летний опыт интеграции геномных технологий в точную медицину, уделяя особое внимание гематологическим и солидным опухолям.

Какова цель EmeritusDX?

Основная цель EmeritusDX — предложить полный и надежный спектр услуг, охватывающий весь континуум лечения рака. Используя передовые технологии, они стремятся оказать существенное влияние на жизнь онкологических больных, предоставляя персонализированные и инновационные диагностические решения.