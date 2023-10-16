Тайна девятой планеты: новое объяснение неуловимого объекта на краю Солнечной системы

Новое исследование предполагает, что неуловимая Девятая Планета, предположительно скрывающаяся во внешних пределах Солнечной системы, на самом деле может вообще не быть планетой. Вместо этого исследователи предполагают, что этот загадочный объект может быть свидетельством того, что гравитация действует иначе, чем считалось ранее. Гипотеза «Девятой планеты», выдвинутая в 2016 году, предполагает, что необычные орбиты объектов пояса Койпера можно объяснить наличием массивной девятой планеты, размер которой до 10 раз превышает размер Земли. Однако, несмотря на обширные поиски, астрономам до сих пор не удалось найти никаких свидетельств существования этой планеты.

В недавнем исследовании, опубликованном в «Астрономическом журнале», исследователи предлагают альтернативное объяснение гравитационных аномалий, наблюдаемых во внешней части Солнечной системы. Они предполагают, что эти аномалии можно полностью объяснить, применив другую концепцию гравитации, называемую модифицированной ньютоновской динамикой (МОНД). Согласно МОНД, сила гравитационного притяжения между объектами не уменьшается с расстоянием так быстро, как предполагает второй закон Ньютона. Вместо этого оно остается пропорциональным расстоянию даже на больших расстояниях.

Первоначально исследователи пытались исключить MOND как потенциальное объяснение Девятой планеты, но, к своему удивлению, обнаружили, что он прекрасно решает проблему. МОНД, впервые предложенный в 1983 году, предлагает альтернативную интерпретацию эффектов гравитации в галактическом масштабе. Хотя MOND не может объяснить всю недостающую массу во Вселенной и не исключает полностью существование темной материи, он предполагает, что отдаленные объекты могут испытывать большее гравитационное притяжение, чем считалось ранее, что бросает вызов необходимости существования неоткрытой планеты.

Не всех убедила эта новая теория. Некоторые учёные, такие как астроном Майкл Браун, который предложил гипотезу Девятой Планеты, по-прежнему настроены скептически и полагают, что Девятая Планета, скорее всего, является нормальной планетой. Однако, независимо от результата, это исследование подчеркивает потенциал внешней Солнечной системы в качестве лаборатории для проверки гравитации и дальнейшего изучения фундаментальных проблем физики.

источники:

- Астрономический журнал

- НАСА