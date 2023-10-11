Starlink от SpaceX выйдет на рынок прямой связи к 2025 году

Starlink компании SpaceX, амбициозный проект спутниковой группировки, намерен расширить свои предложения на рынке прямой связи. В настоящее время компания Starlink, ориентированная на обеспечение глобального широкополосного доступа в Интернет, стремится произвести революцию в сфере связи, предлагая услуги текстовых, голосовых данных, данных и Интернета вещей (IoT) непосредственно на мобильные телефоны.

Согласно веб-сайту SpaceX, группировка спутников Starlink начнет поддерживать текстовую связь в 2024 году. Эта разработка позволит пользователям отправлять и получать сообщения с помощью своих мобильных телефонов даже в отдаленных районах без традиционного сотового покрытия.

Помимо текстовых коммуникаций, Starlink планирует к 2025 году внедрить услуги голосовой связи и передачи данных. Это означает, что пользователи смогут совершать телефонные звонки и получать доступ к высокоскоростному Интернету непосредственно через свои мобильные телефоны, минуя необходимость в наземных сотовых сетях. Это может изменить правила игры для людей, живущих в сельских или недостаточно обслуживаемых районах с ограниченным доступом к надежному Интернету и сотовой связи.

Кроме того, выход Starlink на рынок прямой сотовой связи также включает поддержку Интернета вещей. Сюда входят устройства, оснащенные программным обеспечением и датчиками, которые позволяют им подключаться и взаимодействовать друг с другом и с Интернетом. Расширяя свои возможности, включая услуги Интернета вещей, Starlink стремится открыть новую эру взаимосвязанных устройств, которые могут улучшить различные аспекты нашей жизни, от умных домов до промышленной автоматизации.

Выход SpaceX на рынок прямой сотовой связи является частью ее более широкой миссии по обеспечению глобальной связи и преодолению цифрового разрыва. Используя возможности своей спутниковой группировки, Starlink стремится предоставлять надежные и доступные услуги связи в недостаточно обслуживаемых регионах по всему миру.

Таким образом, Starlink от SpaceX расширяет свои услуги за пределы широкополосного доступа в Интернет и выходит на рынок прямой связи. Планируя поддержку текстовых коммуникаций в 2024 году, услуг голосовой связи и передачи данных в 2025 году, а также Интернета вещей, Starlink стремится революционизировать способы нашего общения и подключения. Обходя традиционные сети сотовой связи, Starlink имеет потенциал для предоставления надежных и доступных услуг связи отдельным лицам и сообществам, которые остались позади традиционной инфраструктуры.

Определения:

– Рынок прямой связи: сегмент рынка, который фокусируется на предоставлении услуг связи непосредственно на мобильные телефоны, не полагаясь на традиционные сотовые сети.

– Интернет вещей (IoT): сеть взаимосвязанных устройств, оснащенных программным обеспечением и датчиками, которые позволяют им взаимодействовать и обмениваться данными.

источники:

– Веб-сайт SpaceX Starlink: «https://www.starlink.com/»

– Источник изображения: SpaceX