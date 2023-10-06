SpaceX Илона Маска планирует приземлиться на Марсе в течение четырех лет

В недавнем заявлении Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX, сообщил, что его компания планирует посадить космический корабль на Марс в течение следующих четырех лет. SpaceX, известная компания по производству космических аппаратов, добилась значительных успехов в космических полетах и ​​исследованиях. Маск сделал это открытие во время видеоконференции на Международном астронавтическом конгрессе, выразив оптимизм по поводу запланированного запуска космического корабля SpaceX.

Ранее в этом году SpaceX попыталась запустить Starship для своего первого испытательного полета без экипажа, но миссия столкнулась с неудачей, поскольку верхняя ступень корабля не смогла отделиться от нижней ступени, что привело к взрыву. Несмотря на эту неудачу, Маск по-прежнему надеется, что ракета Starship сможет реализовать свой долгосрочный потенциал по успешной посадке на Марс.

В настоящее время Starship остается на земле из-за проблем с регулированием. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) заземлило космический корабль после проведения расследования взрыва. ФАУ выявило множество потенциальных причин и потребовало от SpaceX принять 63 корректирующих действия для предотвращения будущих инцидентов. Хотя SpaceX утверждает, что решила эти проблемы, они еще не получили необходимую лицензию на запуск от ФАУ.

Хотя мечта Маска о высадке на Марсе к 2027 году амбициозна, все еще существуют нормативные препятствия и технические сложности, которые SpaceX необходимо преодолеть. Однако, учитывая опыт SpaceX в преобразовании ландшафта космических полетов, многие верят в способность Маска воплотить это видение в жизнь.

источники:

– Международный астронавтический конгресс

– Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ)

- Reuters