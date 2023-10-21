SpaceX планирует запустить 144 ракеты в 2024 году для расширения сервиса Starlink

SpaceX, аэрокосмическая компания, основанная Илоном Маском, поставила амбициозные цели на 2024 год. По словам представителя компании, SpaceX планирует запустить в общей сложности 144 ракеты в следующем году, превзойдя свои собственные рекордные запуски в 2023 году. Такое увеличение частоты запусков обусловлено расширением спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX.

Число запусков SpaceX неуклонно растет, поскольку Starlink продолжает расти. В 2021 году была осуществлена ​​всего 31 миссия, но в 61 году это число почти удвоилось до 2022. С запуском службы Starlink Direct to Cell в партнерстве с T-Mobile SpaceX планирует еще больше увеличить свои стартовые мощности в следующем году.

Direct to Cell, также известная как «вышка сотовой связи в космосе», будет предоставлять мобильные услуги через спутники Starlink. Возможности обмена текстовыми сообщениями будут доступны в 2024 году, а звонки и просмотр веб-страниц — в 2025 году. Эта услуга будет особенно полезна в регионах, где нет сотовой связи, особенно во время чрезвычайных ситуаций.

Чтобы достичь своей цели — 144 запусков в 2024 году, SpaceX внедрила автоматизацию всего процесса. Компания подчеркивает надежность, чтобы избежать задержек, вызванных неисправностями. Такая высокая частота запусков потребует запуска каждые 2.5 дня по сравнению с нынешней частотой одного запуска каждые 3.5 дня.

С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 4,000 спутников Starlink. В прошлом месяце компания объявила, что ее интернет-услугами пользуется более 2 миллионов клиентов. Starlink доступен более чем в 60 странах и соединяет клиентов по всему миру с помощью высокоскоростного Интернета.

Хотя SpaceX по-прежнему опережает своих конкурентов, другие компании, такие как Amazon с ее Project Kuiper, также входят в индустрию космических интернет-услуг. Amazon Джеффа Безоса недавно запустила первые два прототипа спутников для проекта Kuiper с целью обеспечить высокоскоростное подключение к Интернету в отдаленных районах, аналогично Starlink.

источники:

– Арс Техника

– Инсайдер