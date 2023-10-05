SpaceX запустила еще 22 спутника Starlink в рамках 70-й орбитальной миссии года

SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, успешно запустила на орбиту еще 22 своих интернет-спутника Starlink. Ракета компании Falcon 9 стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал после небольшой задержки из-за плохих погодных условий. Это будет 70-я орбитальная миссия SpaceX в 2023 году.

Ракета Falcon 9 вернулась на Землю после запуска, приземлившись вертикально на беспилотный корабль SpaceX под названием «Просто прочтите инструкции». Эта успешная посадка знаменует собой восьмой раз, когда эта конкретная первая ступень Falcon 9 была повторно использована, причем четыре из ее предыдущих запусков были посвящены развертыванию спутников Starlink.

Основным направлением этой миссии было выведение 22 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Мегагруппировка Starlink компании SpaceX в настоящее время насчитывает более 4,800 действующих спутников, что делает ее одной из крупнейших спутниковых группировок в истории.

Ракета Falcon 9 сыграла решающую роль в миссиях SpaceX в этом году: в 66 запусках компании использовалась эта ракета. Однако на горизонте есть еще один заметный запуск. 12 октября ракета Falcon Heavy выполнит миссию НАСА по астероиду «Психея».

Помимо развертывания спутников, в этом году SpaceX также добилась успехов в исследовании дальнего космоса. Они провели испытательный полет своей транспортной системы для дальнего космоса Starship, хотя миссия завершилась преждевременно из-за технических трудностей.

SpaceX продолжает расширять границы исследования космоса и развертывания спутников, укрепляя свои позиции ведущего игрока в отрасли.

источники:

– Космос.com