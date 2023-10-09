Илон Маск планирует высадиться на Марсе в ближайшие несколько лет

Во время видеоконференции на Международном астронавтическом конгрессе Илон Маск выразил оптимизм по поводу способности SpaceX успешно приземлиться на Марсе в течение следующих трех-четырех лет. Несмотря на неудачи в предыдущих испытательных полетах, Маск считает, что космический корабль Starship имеет «приличные шансы» достичь орбиты во время своего второго испытательного полета.

Первый испытательный полет SpaceX, состоявшийся в апреле, столкнулся с трудностями, когда верхняя ступень ракеты-носителя не смогла отделиться, что привело к взрыву в воздухе. Впоследствии ФАУ приостановило полет Starship и наметило 63 корректирующих действия, которые SpaceX необходимо реализовать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Заявление Илона Маска согласуется с предыдущими прогнозами президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, которая ожидала, что мы сможем стать свидетелями присутствия человека на Марсе в течение этого десятилетия. Starship, состоящий из космического корабля Starship и сверхтяжелой ракеты, представляет собой полностью многоразовую систему, предназначенную для транспортировки экипажа и грузов в различные пункты назначения, включая околоземную орбиту, Луну и Марс.

Перед злополучным апрельским запуском SpaceX предприняла попытку полета в марте 2021 года, которая также закончилась огненным взрывом. В ответ ФАУ предоставило SpaceX список из 75 мер, которые необходимо реализовать для получения лицензии на запуск.

Хотя первый запуск закончился взрывом, Маск считает его успешным, поскольку SpaceX смогла извлечь уроки из инцидента. Однако, прежде чем SpaceX сможет приступить к следующему запуску, компания должна получить разрешение ФАУ и соответствовать требованиям экологического одобрения Службы охраны рыбы и дикой природы США.

В заключение, Илон Маск по-прежнему полон решимости продвигаться вперед в реализации своих амбиций по достижению Марса. Несмотря на неудачи, SpaceX продолжает совершенствовать свой космический корабль Starship, стремясь добиться значительного прогресса в ближайшие несколько лет.

источники:

– Международный астронавтический конгресс

– ФАУ

– Служба охраны рыбы и дикой природы США