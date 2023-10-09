Илон Маск планирует высадку на Марс через три-четыре года и выражает оптимизм по поводу успеха запуска космического корабля

Во время недавней видеоконференции на Международном астронавтическом конгрессе Илон Маск поделился планами SpaceX по приземлению космического корабля на Марсе в течение следующих трех-четырех лет. Он также выразил оптимизм по поводу предстоящего запуска космического корабля SpaceX.

Ранее SpaceX провела испытательный полет звездолета без экипажа, но в воздухе произошел взрыв, прервавший полет менее чем через четыре минуты. Маск признал проблемы, с которыми столкнулась компания, и заявил, что они извлекли ценные уроки из инцидента.

Хотя апрельский инцидент побудил Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановить программу Starship, SpaceX активно работает над решением поднятых проблем. ФАУ наметило 63 корректирующих действия, которые SpaceX должна предпринять для предотвращения будущих инцидентов.

Несмотря на заявления о том, что они предприняли необходимые шаги для решения проблем ФАУ, SpaceX еще не получила лицензию на запуск от федерального регулятора. Помимо получения лицензии, компании необходимо будет получить дополнительные экологические разрешения для своих запусков.

Амбиции Илона Маска по высадке людей на Марс остаются неизменными, и ракета Starship играет ключевую роль в реализации этого видения. Учитывая оптимистичный прогноз Маска и усилия SpaceX, многие с нетерпением ждут успеха запуска Starship и последующих миссий, которые могут проложить путь к исследованию Красной планеты человеком.

источники:

– Международный астронавтический конгресс

– Федеральное управление гражданской авиации США