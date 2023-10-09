Илон Маск поделился мыслями о существовании инопланетян

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, недавно выразил свое мнение по вопросу, который веками волновал человечество: существуют ли инопланетяне? Во время своего виртуального выступления на Международном астронавтическом конгрессе Маск заявил, что пока не видел никаких свидетельств присутствия инопланетян.

Интерес Маска к внеземной жизни проистекает из его амбициозной цели сделать межпланетную жизнь реальностью. Он считает, что его обширные знания в области космоса и технологий позволят ему идентифицировать любые признаки инопланетного существования. Однако, основываясь на своем личном опыте, он не нашел никаких доказательств, подтверждающих представление о внеземных существах.

На самом деле Маск пошел еще дальше, предположив, что инопланетянами могут быть и сами люди. Он подразумевал, что наше существование как сознательных существ в огромной тьме космоса может быть аномалией, и что мы несем ответственность за то, чтобы человечество продолжало процветать.

Хотя это не первый раз, когда Маск затрагивает эту тему, он всегда утверждал, что если появятся конкретные доказательства существования инопланетян, он с радостью поделится ими с миром. Он даже с юмором упомянул, что такое открытие, скорее всего, станет «лучшим твитом всех времен» и получит миллиарды лайков.

Предположения и утверждения Маска побуждают нас задуматься над определением «инопланетянина» и нашего места во Вселенной. Пока мы продолжаем исследовать космос и искать признаки жизни за пределами Земли, мысли и идеи таких провидцев, как Илон Маск, заставляют нас подвергать сомнению наше понимание космоса.

источники:

– Международный астронавтический конгресс

- Заявления Илона Маска во время интервью и в Твиттере