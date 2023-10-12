Новое исследование использует проводящие нити с лазерным управлением для нейроморфных вычислений

Исследователи из Университета науки и технологий Китая добились значительного прогресса в области нейроморфных вычислений, разработав динамическую сетевую структуру с использованием проводящих нитей, управляемых лазером. Нейроморфные вычисления — это новая область, целью которой является создание компьютерных систем, вдохновленных человеческим мозгом, и аппаратный компонент оказался сложной задачей.

Команда сосредоточилась на материалах Mott, которые обладают уникальными переходными свойствами, которые делают их пригодными для нейроморфных вычислений. Материалы Мотта претерпевают быстрое изменение электропроводности, а также переход между изолирующим и металлическим состояниями. Исследователи выбрали диоксид ванадия (VO2) в качестве предпочтительного материала из-за его возможности для различных применений. VO2 претерпевает переход металл-изолятор (MIT) при температуре около 68° по Цельсию, что означает, что при этой конкретной температуре он превращается из изолятора в проводник.

Способность VO2 переключаться между проводящими и непроводящими состояниями делает его идеальным для нейроморфных вычислений. Его поведение имитирует поведение биологических нейронов, демонстрируя изменения в электропроводности, аналогичные силе между нейронами в человеческом мозге. Эта адаптивность и пластичность делают VO2 ценным компонентом электрических цепей, действующим как эффективный переключатель.

Исследователи использовали сфокусированные лазеры и квантовые датчики для управления проводящими нитями внутри материала VO2. Точно контролируя расположение нитей, они смогли регулировать поток электрических сигналов, напоминая поведение биологических синапсов. Визуализация высокого разрешения и анализ материала VO2 проводились с использованием кольцевой сканирующей трансмиссионной электронной микроскопии в темном поле под большим углом (STEM).

Результаты исследования продемонстрировали долгосрочное и кратковременное потенцирование искусственных синапсов, при этом каналы повторно активируются током. Исследовательская группа считает, что их результаты имеют большой потенциал для разработки динамических сетей, которые смогут имитировать функциональность нервной системы человека с точки зрения адаптивности и реакции на внешние раздражители.

В целом, это исследование представляет собой значительный прогресс в области нейроморфных вычислений, использующих проводящие нити с лазерным управлением для создания динамической сетевой структуры. Исследование дает ценную информацию о поведении материалов Мотта и их потенциальном применении в создании интеллектуальных компьютерных систем.

Источник: [Science Advances] (DOI: 10.1126/sciadv.adg9376).