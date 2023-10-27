Интригующее размягчение квантовых материалов: раскрытие доминирования электронов с током

Квантовые материалы, чьи уникальные свойства регулируются правилами квантовой физики, привлекли внимание ученых всего мира. Эти материалы, характеризующиеся прочными химическими связями между электронами, играют решающую роль в определении твердости различных веществ. Ученые долгое время считали, что решетка — жесткий атомный фон, образованный прочно связанными слоями атомов, — доминирует в поведении электронов с током. Однако недавнее исследование, проведенное международной группой исследователей, бросает вызов этому преобладающему представлению.

В своем исследовании ученые из MPI-CPfS в Германии вместе со своими коллегами из Японии, Кореи и США сосредоточились на материале Sr2RuO4. Наблюдая за электронным переходом в этом материале, они сделали потрясающее открытие: электроны с током могут значительно смягчить решетку, вопреки распространенному мнению. Было обнаружено, что небольшая часть этих электронов, а не весь ансамбль, доминирует над решеткой, что приводит к значительному уменьшению модуля Юнга во время перехода.

Последствия этого открытия глубоки. Совместные усилия исследовательской группы в сочетании с моделью, разработанной группами Йорга Шмалиана и Маркуса Гарста из Технологического института Карлсруэ, проливают новый свет на давний научный вопрос. Предлагая свежий взгляд на взаимодействие между электронами с током и решеткой, это исследование открывает захватывающие возможности для будущих исследований в области квантовых материалов.

FAQ

Вопрос: Что такое квантовые материалы?

Квантовые материалы — это вещества, на свойства которых влияют квантовомеханические явления. Эти материалы часто обладают уникальными характеристиками, такими как сверхпроводимость, магнетизм или топологическое поведение, которые не наблюдаются у обычных материалов.

Вопрос: Что такое модуль Юнга?

Модуль Юнга является мерой жесткости или эластичности материала. Он количественно определяет, как твердый материал деформируется под действием силы.

Вопрос: Как электроны с током связаны с размягчением решетки?

Традиционное понимание предполагает, что решетка доминирует в поведении электронов с током в квантовых материалах. Однако это исследование показывает, что небольшая часть этих электронов может доминировать над решеткой, что приводит к значительному размягчению материала.