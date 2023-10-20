Новые состояния электронов в расплавленных солях могут повлиять на производительность реакторов на солевом топливе

Ученые обнаружили, что электроны могут образовывать три различных состояния при взаимодействии с расплавленными солями, и это открытие может иметь значение для работы реакторов, работающих на солевом топливе. Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж и Университета Айовы смоделировали введение избыточного электрона в расплавленную соль хлорида цинка и наблюдали три возможных сценария. В одном сценарии электрон становится частью молекулярного радикала с двумя ионами цинка. В другом случае электрон локализуется на одном ионе цинка. В третьем сценарии электрон диффузно распространяется по множеству ионов соли.

Реакторы на расплавах солей рассматриваются для будущих атомных электростанций, и понимание того, как радиация влияет на поведение расплавленных солей, имеет решающее значение. Это исследование проливает свет на взаимодействие между электронами и солями при воздействии высокой радиации. Исследователи обнаружили, что электрон может способствовать образованию различных частиц, включая димеры и мономеры цинка, или делокализоваться. Эти первоначальные результаты поднимают вопросы о том, какие другие виды могут образовываться в более длительное время и как они могут реагировать с электронами и солями.

Это исследование является частью исследовательского центра «Расплавленные соли в экстремальных условиях окружающей среды» (MSEE EFRC) Министерства энергетики США и было опубликовано в «Журнале физической химии B». Команда работает над экспериментальным выявлением других форм реактивности. Исследование дает ценную информацию о том, как электроны взаимодействуют с расплавленными солями, но еще многое предстоит изучить. Будущие исследования будут направлены на изучение других солевых систем и воздействия радиации на расплавленные соли.

Источник: Национальная лаборатория Ок-Риджа.