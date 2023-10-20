Исследователи разработали более прочную керамику с повышенной устойчивостью к растрескиванию

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили прорыв в разработке керамики, создав более прочные и устойчивые к растрескиванию материалы. Используя комбинацию атомов металла с большим количеством валентных электронов во внешней оболочке, исследователи нашли способ повысить способность керамики выдерживать более высокие уровни силы и напряжения.

Керамика известна своими исключительными свойствами, такими как способность выдерживать высокие температуры, устойчивость к коррозии и износу, а также сохранять легкий профиль. Эти характеристики делают керамику подходящей для различных применений, включая компоненты аэрокосмической отрасли и защитные покрытия. Однако их хрупкость всегда была серьезным недостатком, поскольку они склонны ломаться под нагрузкой.

Ученые сосредоточили свое исследование на классе керамики, называемом высокоэнтропийными карбидами, которые имеют неупорядоченную атомную структуру, состоящую из атомов углерода, связанных с несколькими металлическими элементами из четвертого, пятого и шестого столбцов таблицы Менделеева. Было обнаружено, что металлы пятой и шестой колонок, такие как титан, ниобий и вольфрам, играют решающую роль в повышении прочности керамики из-за большего количества валентных электронов.

Валентные электроны — это электроны, находящиеся во внешней оболочке атома, которые участвуют в связывании с другими атомами. Используя металлы с большим количеством валентных электронов, исследователи смогли улучшить устойчивость керамики к растрескиванию под механическими нагрузками и напряжениями. Керамика демонстрировала более пластичное поведение, подобно металлам, а это означает, что она могла подвергаться большей деформации, прежде чем сломаться.

С помощью компьютерного моделирования, экспериментального изготовления и испытаний команда определила два карбида с высокой энтропией, которые продемонстрировали исключительную устойчивость к растрескиванию. Эти материалы были способны деформироваться или растягиваться при воздействии механической нагрузки или стресса, вместо того, чтобы проявлять типичную хрупкую реакцию керамики. Связи внутри материалов реорганизовались, закрывая отверстия размером с атом, образовавшиеся при проколе или разрыве материалов, препятствуя образованию трещин.

Сейчас задача состоит в том, чтобы расширить производство этой прочной керамики для коммерческого применения. Этот прорыв может произвести революцию в различных отраслях, в которых используются высокоэффективные керамические материалы, от аэрокосмической до биомедицинской. Повышенная прочность керамики также открывает двери для экстремальных применений, таких как передние кромки гиперзвуковых транспортных средств, где они могут защитить жизненно важные компоненты и позволить транспортным средствам лучше выдерживать сверхзвуковые полеты.

Эта работа была поддержана Шведским исследовательским советом, Центром компетенции по функциональным наноразмерным материалам, Фондом Олле Энгквиста, Центром исследования материалов Департамента наноинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего, Национальной программой стипендий для выпускников оборонных наук и инженерии, Фондом ARCS и группой Oerlikon.

источники:

– Исходная статья: «Исследователи разработали более прочную керамику с повышенной устойчивостью к растрескиванию» – Калифорнийский университет в Сан-Диего.

– Определение керамики: Britannica.com.

– Определение валентных электронов: Химия LibreTexts