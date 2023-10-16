Аттосекундные световые импульсы: визуализация сверхбыстрых движений электронов

Исследователи были удостоены Нобелевской премии по физике 2023 года за новаторскую работу по визуализации сверхбыстрых движений электронов с помощью аттосекундных световых импульсов. Это исследование имеет важные последствия: от воздействия на химические реакции до развития электронных технологий.

Электроны, строительные блоки атомов и молекул, движутся гораздо быстрее, чем люди. Чтобы запечатлеть их движение, физики используют инструменты аттосекундного масштаба. Аттосекунда – это одна миллиардная миллиардной секунды.

Нобелевские лауреаты внесли основополагающий вклад в создание аттосекундных лазерных стробов — мощных лазерных импульсов, производящих очень короткие вспышки света. Эти аттосекундные импульсы действуют как стробоскопы, освещая электроны и позволяя исследователям запечатлеть их движение, подобно созданию фильма.

Процесс регистрации движения в аттосекундном масштабе включает в себя спектроскопию накачки-зонда. Импульс «накачки» инициирует движение электронов, а «зондирующий» импульс освещает электроны в разное время после импульса «накачки», чтобы запечатлеть их изображение. Затем эта информация объединяется для создания аттосекундных фильмов движения электронов.

Хотя визуализация движения электронов непосредственно внутри атомов в настоящее время является сложной задачей, исследователи разрабатывают передовые методы микроскопии, чтобы сделать это возможным. Эти аттосекундные фильмы дают фундаментальное представление о поведении электронов в аттосекундном масштабе времени.

Понимание и контроль поведения электронов в столь быстром масштабе времени может иметь важные применения. Это может позволить исследователям использовать лазеры для управления химическими реакциями, которые невозможно достичь другими способами. Кроме того, это может привести к разработке сверхбыстрых переключателей и возможности изменять поведение электронов для увеличения скорости электроники.

Аттосекундные импульсы также могут найти применение в EUV-литографии в полупроводниковой промышленности, где их можно использовать для травления крошечных схем на электронных чипах. Кроме того, аттосекундные рентгеновские лучи, генерируемые лазерами на свободных электронах, открывают новые возможности для исследований.

Благодаря продолжающимся исследованиям и признанию их важности благодаря Нобелевской премии, аттосекундная наука имеет многообещающее будущее.

источник:

- Оригинальная статья опубликована в журнале The Conversation Ниранджаном Шиварамом, доцентом кафедры физики и астрономии Университета Пердью.