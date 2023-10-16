Электронные лучи могут лечить нанотрещины в кристаллах, что удивило исследователей

Исследователи из Университета городов-побратимов Миннесоты (UMN) обнаружили, что электронные лучи действительно могут залечивать нанотрещины в кристаллах, а не вызывать дальнейшие повреждения, как считалось ранее. Электронные лучи обычно используются в микроскопах для изучения небольших материалов, но они также могут иметь потенциал для создания микроструктур атом за атомом.

Раньше считалось, что использование электронных лучей для исследования наноструктур может усугубить появление микроскопических трещин и дефектов в материале. Однако исследователи UMN обнаружили, что все наоборот. Когда они изучали кристаллы под электронным микроскопом, они заметили, что трещины в кристаллах заполнялись, вопреки их ожиданиям.

Дальнейшие исследования показали, что атомы кристалла двигались навстречу друг другу и образовывали мост, по существу залечивая трещину. Исследователи полагают, что эта целебная способность присуща именно этим материалам, а не является свойством самого микроскопа.

Этот прорыв имеет важные последствия для материаловедения, поскольку открывает двери для проектирования и конструирования объектов атом за атомом. Такой уровень точности и контроля уже давно является целью в этой области.

В дальнейшем команда UMN планирует усовершенствовать и улучшить этот процесс. Они рассматривают возможность регулирования динамики электронных лучей или изменения температуры кристаллов, чтобы потенциально улучшить или ускорить процесс заживления.

В целом, это неожиданное открытие может произвести революцию в способах изучения, проектирования и изготовления материалов в будущем.

источники:

– «Электронные лучи удивляют исследователей, залечивая нанотрещины в кристаллах» – Отчет