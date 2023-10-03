Топливо с электрическим зажиганием: более безопасная альтернатива

Краткое содержание: Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали новое топливо, которое может воспламеняться только при подаче электрического тока. Это топливо обеспечивает повышенную безопасность, поскольку оно не реагирует на пламя и не может вызвать случайное возгорание. Контролируя напряжение, команда смогла испарить и погасить топливо, обеспечив больший контроль над горением. В основе топлива лежит ионная жидкость, имеющая более низкую температуру плавления и низкое давление паров. Его также можно смешивать с обычным топливом, сохраняя при этом его негорючие свойства. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить его эффективность в различных двигателях и проверить его коммерческую жизнеспособность.

Недавно разработанное топливо основано на ионной жидкости, которая была модифицирована так, чтобы воспламеняться только от электрического напряжения, что делает управление им более безопасным. Его можно смешивать с обычным топливом без потери его негорючих характеристик. Это топливо не реагирует на пламя и исключает риск случайного возгорания при хранении или транспортировке.

Исследователи изменили формулу ионной жидкости, заменив хлор перхлоратом. Они обнаружили, что полученную жидкость можно зажечь более легким пламенем после подачи электрического напряжения. Когда ток отключили, пламя погасло, что позволило повторить процесс несколько раз.

Приложение большего напряжения к жидкости привело к образованию более крупного пламени с более высокой выходной энергией, что позволяет предположить, что этот подход можно использовать в качестве системы измерения или дросселирования в двигателе. Это топливо потенциально может быть использовано в любом типе транспортных средств, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить его эффективность и жизнеспособность в различных двигателях.

Хотя ионное жидкое топливо обеспечивает огромные преимущества в плане безопасности, для определения его коммерческой жизнеспособности потребуются дальнейшие исследования и разработки. Топливо необходимо будет протестировать в различных двигателях и оценить его эффективность. Кроме того, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять процент ионной жидкости, которую можно смешать с обычным топливом без ущерба для его негорючих характеристик.

Несмотря на потенциальную более высокую стоимость производства, исследователи полагают, что преимущества безопасности этого топлива перевешивают финансовые соображения. Повышение безопасности топлива и устранение риска случайных возгораний дает значительное преимущество, выходящее за рамки финансовой прибыли.

Источник: OilPrice.com [Нет URL]